Що буде з валютою у грудні?

Підготовка до яких триватиме попри енергетичну й воєнну невизначеність, розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тому не можна виключати, що це буде дещо завчасним, а саме в останню декаду листопад. Для цього буде потрібна гривня, тому ймовірно, частина доларів, придбаних, наприклад, торік – на фоні інфляційного галопу – може бути конвертована в нацвалюту.

Водночас наприкінці року очікується нова хвиля вільної гривні, отриманої у вигляді традиційних щорічних бюджетних виплат:

бонусів; премій; дивідендів.

Частина цих коштів потрапить на валютний ринок. Але навряд торішній сценарій повториться: цьогоріч очікується, що попит на придбання валюти буде в 1,5 – 2 рази нижчим.

Для порівняння: минулого грудні попит на 30 – 40% перевищував пропозицію. Тобто цьогоріч попит лише на 15 – 20% перевищуватиме пропозицію,

– пояснив банкір.

Таким чином, гривня має всі шанси зрівнятися з валютою в площині "пріоритетів для заощадження" (якщо українці вирішать скористатися вигідними депозитними пропозиціями банків, розмістивши кошти передусім на ультракоротких вкладах – 3 – 6 місяців, або ж 6 – 9 місяців).

Крім того, грудні можлива повільна контрольована девальвація гривні до меж 43 – 43,5 гривні за долар і 49,5 – 51 гривні за євро.

Але за умов збереження всіх основних базових чинників:

ефективної монетарної стратегії – рішення НБУ щодо облікової ставки, що може суттєво підтримати міцність гривні; низької та контрольованої інфляції; активної ролі Нацбанку на міжбанку з виправданою тактикою "зчавлювання" у зародку будь-яких негативних тенденцій – утримання рівноваги між попитом і пропозицією; популярності гривні, як валюти заощадження (через розміщення коштів на депозитах та вкладання в ОВДП); більш-менш стабільної ситуації в енергетичній сфері.

Очікується, що 2025 рік завершиться на цілком прийнятному рівні: очікується, що офіційний курс долара, порівняно з початком року, зросте лише на 2,3 – 3,5%: з 42,02 гривні за доларі до максимум 43 – 43,5 гривні за долар.

Нагадаю: саме долар є основною іноземною валютою в Україні, середньозважений курс якої закладається до Державного бюджету України,

– зазначив Лєсовий.

Водночас курс євро не залежить від режиму "керованої гнучкості" і формується на світовому співвідношенні долара до євро та співвідношенні гривні до долара. За 2025 рік за рік зростання цієї валюти може скласти від 13,2% до 16,7%.

Нагадаємо! На початку року офіційний курс був на позначці 43,7 гривні за євро.

Що ще слід знати щодо валюти?