Что будет с валютой в декабре?

Подготовка к которым будет продолжаться несмотря на энергетическую и военную неопределенность, рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Поэтому нельзя исключать, что это будет несколько заблаговременным, а именно в последнюю декаду ноября. Для этого будет нужна гривна, поэтому вероятно, часть долларов, приобретенных, например, в прошлом году – на фоне инфляционного галопа – может быть конвертирована в нацвалюту.

В то же время в конце года ожидается новая волна свободной гривны, полученной в виде традиционных ежегодных бюджетных выплат:

бонусов; премий; дивидендов.

Часть этих средств попадет на валютный рынок. Но вряд ли прошлогодний сценарий повторится: в этом году ожидается, что спрос на приобретение валюты будет в 1,5 – 2 раза ниже.

Для сравнения: в прошлом декабре спрос на 30 – 40% превышал предложение. То есть в этом году спрос только на 15 – 20% будет превышать предложение,

– объяснил банкир.

Таким образом, гривна имеет все шансы сравняться с валютой в плоскости "приоритетов для сбережения" (если украинцы решат воспользоваться выгодными депозитными предложениями банков, разместив средства прежде всего на ультракоротких вкладах – 3 – 6 месяцев, или 6 – 9 месяцев).

Кроме того, декабре возможна медленная контролируемая девальвация гривны до пределов 43 – 43,5 гривны за доллар и 49,5 – 51 гривны за евро.

Но при условии сохранения всех основных базовых факторов:

эффективной монетарной стратегии – решения НБУ по учетной ставке, что может существенно поддержать прочность гривны; низкой и контролируемой инфляции; активной роли Нацбанка на межбанке с оправданной тактикой "сдавливания" в зародыше любых негативных тенденций – удержания равновесия между спросом и предложением; популярности гривны, как валюты сбережения (через размещение средств на депозитах и вложения в ОВГЗ); более-менее стабильной ситуации в энергетической сфере.

Ожидается, что 2025 год завершится на вполне приемлемом уровнеожидается, что официальный курс доллара, по сравнению с началом года, вырастет лишь на 2,3 – 3,5%: с 42,02 гривны за доллар до максимум 43 – 43,5 гривны за доллар.

Напомню: именно доллар является основной иностранной валютой в Украине, средневзвешенный курс которой закладывается в Государственный бюджет Украины,

– отметил Лесовой.

В то же время курс евро не зависит от режима "управляемой гибкости" и формируется на мировом соотношении доллара к евро и соотношении гривны к доллару. За 2025 год за год рост этой валюты может составить от 13,2% до 16,7%.

Напомним! В начале года официальный курс был на отметке 43,7 гривны за евро.

