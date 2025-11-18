Почему доллар не превысит 48 гривен в 2028 году?

Прогноз о том, что доллар не превысит 48 гривен в ближайшие годы сформирован на основе прогнозов Международного валютного фонда, Кабмина и НБУ, передает 24 Канал со ссылкой на руководительницу аналитического департамента "Финансового пульса" Диляру Мустафаеву.

По ее словам, среднегодовой курс на 2026 год, который был заложен в проект госбюджета, – на уровне 45,7 гривны за доллар и 49,4 гривны за евро.

Зато МВФ ожидает, что курс будет на уровне 45,4 гривны в 2026 году, а в 2027 году – на уровне 47,5 гривны.

И несмотря на то, что НБУ не публикует официального курсового прогноза, регулятор в октябрьском инфляционном отчете указывает: в 2026 году дефицит валюты частного сектора будет оставаться значительным, но с 2027 года начнет сокращаться.

Это произойдет благодаря росту экспортной выручки – прежде всего агросектора, металлургии, ИТ-услуг и отдельных направлений машиностроения. В то же время импорт будет снижаться естественным путем, включая энергетические поставки,

– говорит Мустафаева.

Кроме того, на рынок будет влиять то, что предложение валюты в частном секторе будет расти. Это будет происходить из-за увеличения урожаев и стабильный спрос на украинскую агропродукцию, восстановление активности мировой экономики, что поддержит металлургов, а также из-за расширения производства вооружения в рамках международных проектов и рост ИТ-экспорта.

Напоминаем! По состоянию на 18 ноября, НБУ установил курс доллара на уровне 42,06 гривны. Согласно динамике роста валюты, после спада цены в начале октября доллар постепенно двигался к отметке в 42 гривны по состоянию на середину ноября.

Какие риски стоит учесть относительно курса?

Как объясняет Диляра Мустафаева, поддержка партнеров будет оставаться критически важной. В 2026 году ожидается, что Украина получит более 45 миллиардов долларов помощи, а в 2027 году – это 39 миллиардов долларов.

При условии продолжения евроинтеграционных реформ и сотрудничества с МВФ, НБУ сможет и в дальнейшем компенсировать структурный дефицит валюты. Это ключ к сохранению устойчивости рынка,

– отметила руководитель аналитического департамента.

В то же время не стоит забывать, что главными рисками в этой ситуации до сих пор будут оставаться именно военные. Речь идет в частности об интенсивности обстрелов, разрушения инфраструктуры, снижение производственной активности, нерегулярность внешнего финансирования, а также углубление миграционных тенденций.

Обратите внимание! Именно за счет того, что базовые предположения оправдаются, доллар в 2026 – 2027 годах не выйдет за пределы 48 гривен.

Каким будет курс в конце 2025 года?