Почему доллар не превысит 48 гривен в 2028 году?
Прогноз о том, что доллар не превысит 48 гривен в ближайшие годы сформирован на основе прогнозов Международного валютного фонда, Кабмина и НБУ, передает 24 Канал со ссылкой на руководительницу аналитического департамента "Финансового пульса" Диляру Мустафаеву.
По ее словам, среднегодовой курс на 2026 год, который был заложен в проект госбюджета, – на уровне 45,7 гривны за доллар и 49,4 гривны за евро.
Зато МВФ ожидает, что курс будет на уровне 45,4 гривны в 2026 году, а в 2027 году – на уровне 47,5 гривны.
И несмотря на то, что НБУ не публикует официального курсового прогноза, регулятор в октябрьском инфляционном отчете указывает: в 2026 году дефицит валюты частного сектора будет оставаться значительным, но с 2027 года начнет сокращаться.
Это произойдет благодаря росту экспортной выручки – прежде всего агросектора, металлургии, ИТ-услуг и отдельных направлений машиностроения. В то же время импорт будет снижаться естественным путем, включая энергетические поставки,
– говорит Мустафаева.
Кроме того, на рынок будет влиять то, что предложение валюты в частном секторе будет расти. Это будет происходить из-за увеличения урожаев и стабильный спрос на украинскую агропродукцию, восстановление активности мировой экономики, что поддержит металлургов, а также из-за расширения производства вооружения в рамках международных проектов и рост ИТ-экспорта.
Напоминаем! По состоянию на 18 ноября, НБУ установил курс доллара на уровне 42,06 гривны. Согласно динамике роста валюты, после спада цены в начале октября доллар постепенно двигался к отметке в 42 гривны по состоянию на середину ноября.
Какие риски стоит учесть относительно курса?
Как объясняет Диляра Мустафаева, поддержка партнеров будет оставаться критически важной. В 2026 году ожидается, что Украина получит более 45 миллиардов долларов помощи, а в 2027 году – это 39 миллиардов долларов.
При условии продолжения евроинтеграционных реформ и сотрудничества с МВФ, НБУ сможет и в дальнейшем компенсировать структурный дефицит валюты. Это ключ к сохранению устойчивости рынка,
– отметила руководитель аналитического департамента.
В то же время не стоит забывать, что главными рисками в этой ситуации до сих пор будут оставаться именно военные. Речь идет в частности об интенсивности обстрелов, разрушения инфраструктуры, снижение производственной активности, нерегулярность внешнего финансирования, а также углубление миграционных тенденций.
Обратите внимание! Именно за счет того, что базовые предположения оправдаются, доллар в 2026 – 2027 годах не выйдет за пределы 48 гривен.
Каким будет курс в конце 2025 года?
По прогнозам финансового аналитика Андрея Шевчишина для 24 Канала, до конца 2025 года официальный курс доллара может вырасти на 1 – 2 гривны. Таким образом, НБУ может сдвинуть доллар в диапазон 43 – 44 гривен.
Если это произойдет, то наличный валютный рынок также изменится. Диапазон в 43 – 44 гривны будет ориентировочно дороже на 25 – 50 копеек.