Какую зарплату получала Гринчук?
Об этом сообщило Министерство энергетики, передает 24 Канал со ссылкой на издание OBOZ.UA.
В октябре 2025 года министру Светлане Гринчук было начислено заработную плату в размере 158 355,00 гривен, при этом удержано налогов 28 503,90 гривен, военный сбор – 7 917,75 гривны. Фактически полученная зарплата составляет 121 933,35 гривны,
– предоставил ответ на запрос государственный секретарь Сергей Суярко.
Напомним, что 12 ноября стало известно, что Светлана Гринчук подала в отставку. Об этом говорится в ее заметке на Facebook.
Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна Президенту Владимир Зеленский, Кабинет Министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала на протяжении последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста.
Гринчук добавила, что в рамках ее профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Согласно ее словам, таких фактов не может существовать в принципе.
Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений – любые спекуляции на эту тему неуместны,
– написала Светлана Гринчук.
Она добавила, что всему должен быть предел. Также Гринчук отметила, что в конце концов, время все расставит на свои места.
Важно! Светлана Гринчук действительно подала в отставку. Однако запланированное на 18 ноября рассмотрение постановлений об увольнении Галущенко и Гринчук не состоится. Заседание парламента остановили из-за блокирования трибуны нардепами из фракции "Европейская солидарность".
Что еще известно о ситуации с Гринчук?
- Уже в пятницу, 14 ноября, Комитет по вопросам энергетики поддержал представление премьер-министра об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.
- Также 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский вывел из совета СНБО бывшего министра энергетики Украины Светлану Гринчук и экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко.