На заседание Гринчук подключилась в онлайн-формате. Подробности рассказал народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 Канал.

Что сказала Светлана Гринчук во время заседания?

Накануне чиновница подала заявление об увольнении с должности министра энергетики на фоне коррупционного скандала. По ее словам, сделала она это исключительно из-за медийной огласки.

Во время своего выступления Гринчук заявила о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и ответить на все вопросы.

Мною не было принято ни одного незаконного решения, не выполнено никаких поручений, кроме официальных поручений моего руководства,

– сказала Светлана Гринчук.

Она также отметила, что перед назначением на должность проходила собеседование исключительно с премьер-министром.

В то же время женщина уклонилась от ответа на вопрос о том, знакома ли с Миронюком, фактически отказавшись комментировать это.

К слову, Игорь Миронюк фигурирует в деле о коррупции в Энергоатоме и подозревается в содействии привлечению бизнесменов к "отмыванию" денег.

По словам Железняка, во время заседания многие члены профильного комитета поблагодарили Гринчук за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Со своей стороны депутат Юрченко сказал к Гринчук следующее: "Различные организации могут наговаривать, ничего страшно в этом нет – держитесь".

Свой вопрос к Светлане Гринчук хотел задать и сам Ярослав Железняк.

Министр Гринчук на первом же моем вопросе резко отключилась от заседания,

– прокомментировал он.

Обратите внимание! По итогам проведенного заседания депутаты поддержали представление премьер-министра Украины Юлии Свириденко об отставке Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

Какую роль Светлана Гринчук могла сыграть в коррупционной схеме?