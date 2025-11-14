На заседание Гринчук подключилась в онлайн-формате. Подробности рассказал народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 Канал.
Актуально Связь с Галущенко и громкая отставка: кто такая Светлана Гринчук и какова ее роль в скандале с хищениями в энергетике
Что сказала Светлана Гринчук во время заседания?
Накануне чиновница подала заявление об увольнении с должности министра энергетики на фоне коррупционного скандала. По ее словам, сделала она это исключительно из-за медийной огласки.
Во время своего выступления Гринчук заявила о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и ответить на все вопросы.
Мною не было принято ни одного незаконного решения, не выполнено никаких поручений, кроме официальных поручений моего руководства,
– сказала Светлана Гринчук.
Она также отметила, что перед назначением на должность проходила собеседование исключительно с премьер-министром.
В то же время женщина уклонилась от ответа на вопрос о том, знакома ли с Миронюком, фактически отказавшись комментировать это.
К слову, Игорь Миронюк фигурирует в деле о коррупции в Энергоатоме и подозревается в содействии привлечению бизнесменов к "отмыванию" денег.
По словам Железняка, во время заседания многие члены профильного комитета поблагодарили Гринчук за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
Со своей стороны депутат Юрченко сказал к Гринчук следующее: "Различные организации могут наговаривать, ничего страшно в этом нет – держитесь".
Свой вопрос к Светлане Гринчук хотел задать и сам Ярослав Железняк.
Министр Гринчук на первом же моем вопросе резко отключилась от заседания,
– прокомментировал он.
Обратите внимание! По итогам проведенного заседания депутаты поддержали представление премьер-министра Украины Юлии Свириденко об отставке Светланы Гринчук с должности министра энергетики.
Какую роль Светлана Гринчук могла сыграть в коррупционной схеме?
В понедельник, 10 ноября НАБУ объявило первые результаты операции "Мидас". Антикоррупционные органы заявили о многоуровневой схеме "откатов" в "Энергоатоме", к которой, по данным следствия, могли быть причастны совладелец "95 Квартала" и друг президента Тимур Миндич, действующий министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко и ряд других лиц.
После появления первых "пленок Миндича" в Верховной Раде прозвучали требования об отставке Светланы Гринчук, которую обвинили в том, что схема действовала под ее носом. Она или ничего не замечала, или же покрывала коррупцию.
Министр категорически отвергла эти обвинения, однако впоследствии всплыли новые обстоятельства. Во время судебного заседания прокурор САП озвучил информацию о возможных неформальных отношений между Галущенко и Гринчук.
По данным следствия, установленным во время слежки, Гринчук якобы неоднократно оставалась на ночь в доме Галущенко и даже имела ключи от дома своего бывшего руководителя.