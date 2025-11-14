На засідання Гринчук під'єдналася в онлайн-форматі. Подробиці розповів народний депутат Ярослав Железняк, передає 24 Канал.

Що сказала Світлана Гринчук під час засідання?

Напередодні посадовиця подала заяву про звільнення з посади міністра енергетики на тлі корупційного скандалу. За її словами, зробила вона це виключно через медійний розголос.

Під час свого виступу Гринчук заявила про готовність співпрацювати за правоохоронними органами та відповісти на всі запитання.

Мною не було прийнято жодного незаконного рішення, не виконано жодних доручень, окрім офіційних доручень мого керівництва,

– сказала Світлана Гринчук.

Вона також зазначила, що перед призначенням на посаду проходила співбесіду виключно з прем'єр-міністром.

Водночас жінка ухилилася від відповіді на запитання про те, чи знайома з Миронюком, фактично відмовившись коментувати це.

До слова, Ігор Миронюк фігурує у справі про корупцію в Енергоатомі та підозрюється у сприянні залученню бізнесменів до "відмивання" грошей.

За словами Железняка, під час засідання багато членів профільного комітету подякували Гринчук за роботу й побажали успіхів в подальшій кар'єрі.

Зі свого боку депутат Юрченко сказав до Гринчук таке: "Різні організації можуть наговорювати, нічого страшно в цьому немає – тримайтесь".

Своє запитання до Світлани Гринчук хотів поставити й сам Ярослав Железняк.

Міністр Гринчук на першому ж моєму питанні різко відключилась від засідання,

– прокоментував він.

Зауважте! За підсумками проведеного засідання, депутати підтримали подання прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко щодо відставки Світлани Гринчук з посади Міністра енергетики.

Яку роль Світлана Гринчук могла відіграти в корупційній схемі?