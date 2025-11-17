А также личное заявление Галущенко об отставке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Что известно об отставке Галущенко?
В Раде отметили, что представление премьер-министра об увольнении министра и заявление Германа Галущенко об отставке поступили в Верховную Раду 12 ноября 2025 года. Напомним, что ранее на фоне расследований НАБУ и САП коррупционных схем в энергетике Владимир Зеленский принял решение об изменении состава СНБО.
Согласно ему, бывшая министр энергетики Украины Светлана Гринчук и экс-министр юстиции Украины Герман Галущенко не являются членами СНБО от 14 ноября.
Почему Галущенко подал в отставку: коротко о главном
Ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации. Следствие установило, что к схеме были привлечены высокопоставленные чиновники. В частности, на опубликованных НАБУ пленках фигурирует министр юстиции Герман Галущенко.
По данным правоохранителей, участники организации требовали взятки от контрагентов "Энергоатома" и организовали офис для отмывания незаконно полученных средств. Впоследствии стало известно об отстранении Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.