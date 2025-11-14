Соответствующий указ появился на официальном сайте президента Украины 14 ноября, передает 24 Канал.

Смотрите также Гринчук выступила на заседании энергетического комитета: что рассказала экс-министр

Кого Зеленский вывел из состава СНБО?

Согласно указу, президент изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, бывшая министр энергетики Украины Светлана Гринчук и экс-министр юстиции Украины Герман Галущенко уже не являются членами СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 14 ноября.

К слову, 12 ноября Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции по решению правительства. Кроме того, 14 ноября комитет Верховной Рады по вопросам энергетики поддержал решение об увольнении Гринчук с должности министра энергетики.

Что известно о причастности Галущенко и Гринчук к коррупции в энергетике?