Соответствующий указ появился на официальном сайте президента Украины 14 ноября, передает 24 Канал.

Кого Зеленский вывел из состава СНБО?

Согласно указу, президент изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, бывшая министр энергетики Украины Светлана Гринчук и экс-министр юстиции Украины Герман Галущенко уже не являются членами СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 14 ноября.

К слову, 12 ноября Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции по решению правительства. Кроме того, 14 ноября комитет Верховной Рады по вопросам энергетики поддержал решение об увольнении Гринчук с должности министра энергетики.

Что известно о причастности Галущенко и Гринчук к коррупции в энергетике?

  • Расследование НАБУ и САП установило возможное участие топ-чиновников в разветвленной коррупционной схеме откатов. Известно, что Тимур Миндич влиял на экс-министров Галущенко и Умерова в сферах энергетики и обороны, что позволяло ему и его компаниям получать финансовые выгоды.

  • В частности, утром 10 ноября детективы НАБУ провели обыски в министра юстиции и бывшего главы Минэнерго Германа Галущенко.

  • По данным следствия, незаконное обогащение происходило из-за регулярных требований откатов в размере 10 – 15% от стоимости контрактов Энергоатома.

  • САП также обнародовала материалы, согласно которым экс-министр энергетики Светлана Гринчук якобы проводила ночи в доме Галущенко. На это Гринчук ответила, что ничего об этом не знает, после чего перестала выходить на связь с журналистами.