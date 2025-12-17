Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
Какова ситуация на разных направлениях фронта?
За прошедшие несколько суток российские войска провели атаки в нескольких районах Курской и Сумской областей.
У Харьковской области противник атаковал вблизи Прилипки, Синельниково, Вильчи, Волчанских Хуторов и Старицы, а также в направлении Избицкого. Силы обороны, вероятно, провели контрнаступление возле Лимана.
В районе Великого Бурлука враг проводил бои в пределах Обуховки и Колодязного. Украинцы активно действовали вблизи Мелового и Хатнего.
Украинские войска недавно удерживали позиции или продвигались на Купянском направлении, в частности в Петропавловке и в центре самого Купянска. Оккупанты активизировались возле Голубовки, Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Куриловки и возле Купянска-Узлового.
На Лиманском направлении россияне у Лимана, Среднего, Новоселовки, Корового Яра, Дробышево и Заречного.
Вблизи Северска враг наступал в районе Дроновки, Серебрянки, Пазеного, Васюковки и Свято-Покровского.
На Константиновском направлении россияне продвинулись на востоке Константиновке, тогда как украинские силы действуют в Плещеевке. Атаки врага состоялись в Бондарном, возле Александро-Шултиного, Плещеевки, Клебан-Быка, Иванополье, Русиного Яра, Софиевки и на Новопавловку.
В районе Доброполья российские войска недавно штурмовали возле Кучеривого Яра и пытались наступать к Торецкому.
На Покровском направлении военные Украины имели успехи возле Удачного и в одном районе Мирнограда. Оккупанты атаковали вблизи и в пределах Покровска, Родинского, Белицкого, Мирнограда, Ровно, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Звирово и Сергеевки.
Изменения на фронте за 15 и 16 декабря / Карты ISW
В районе Новопавловки российские войска атаковали вблизи населенного пункта и возле Филии и Ялты. Силы обороны также отбили российское механизированное наступление.
На Александровском направлении вражеские войска наступали возле Андреевки-Клевцового, Зеленого Гая, Ивановки, Александрограда, Алексеевки, Сосновки, Вербового, Январского и Красногорского.
На Гуляйпольском направлении оккупанты действовали в самом Гуляйполе и вблизи Заречного, Доброполье, Варваровки, Андреевки, Герасимовки, Сладкого, Злагоды, Егоровки, вблизи Привольного и Рыбного.
На Ореховском направлении россияне наступали в районе Малой Токмачки, Новоандреевки, Щербаков, Степного, Степногорска, Приморского, Лукьяновского и Павловки.
Недавно российские войска атаковали к востоку от Херсона вблизи Антоновки.
Подытожим, что защитники недавно продвинулись вблизи Покровска и успешно действовали возле Купянска. В то же время российские войска наступали в тактических районах Доброполье и Константиновка – Дружковка.
Какими были последние успехи ВСУ?
Силы специальных операций на днях поразили российский РСЗО БМ-27 "Ураган" и личный состав противника. Операция прошла в районах Благодатного и Покровска в Донецкой области.
Украинские военные отмечают, что подразделения россиян в Купянске находятся в полном окружении. Украинские силы продолжают там зачистку и не дают врагу наступать.
За минувшие сутки на передовой произошло 255 боевых столкновений.