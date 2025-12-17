Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

Какова ситуация на разных направлениях фронта?

За прошедшие несколько суток российские войска провели атаки в нескольких районах Курской и Сумской областей.

У Харьковской области противник атаковал вблизи Прилипки, Синельниково, Вильчи, Волчанских Хуторов и Старицы, а также в направлении Избицкого. Силы обороны, вероятно, провели контрнаступление возле Лимана.

В районе Великого Бурлука враг проводил бои в пределах Обуховки и Колодязного. Украинцы активно действовали вблизи Мелового и Хатнего.

Украинские войска недавно удерживали позиции или продвигались на Купянском направлении, в частности в Петропавловке и в центре самого Купянска. Оккупанты активизировались возле Голубовки, Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Куриловки и возле Купянска-Узлового.

На Лиманском направлении россияне у Лимана, Среднего, Новоселовки, Корового Яра, Дробышево и Заречного.

Вблизи Северска враг наступал в районе Дроновки, Серебрянки, Пазеного, Васюковки и Свято-Покровского.

На Константиновском направлении россияне продвинулись на востоке Константиновке, тогда как украинские силы действуют в Плещеевке. Атаки врага состоялись в Бондарном, возле Александро-Шултиного, Плещеевки, Клебан-Быка, Иванополье, Русиного Яра, Софиевки и на Новопавловку.

В районе Доброполья российские войска недавно штурмовали возле Кучеривого Яра и пытались наступать к Торецкому.

На Покровском направлении военные Украины имели успехи возле Удачного и в одном районе Мирнограда. Оккупанты атаковали вблизи и в пределах Покровска, Родинского, Белицкого, Мирнограда, Ровно, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Звирово и Сергеевки.

Изменения на фронте за 15 и 16 декабря / Карты ISW

В районе Новопавловки российские войска атаковали вблизи населенного пункта и возле Филии и Ялты. Силы обороны также отбили российское механизированное наступление.

На Александровском направлении вражеские войска наступали возле Андреевки-Клевцового, Зеленого Гая, Ивановки, Александрограда, Алексеевки, Сосновки, Вербового, Январского и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты действовали в самом Гуляйполе и вблизи Заречного, Доброполье, Варваровки, Андреевки, Герасимовки, Сладкого, Злагоды, Егоровки, вблизи Привольного и Рыбного.

На Ореховском направлении россияне наступали в районе Малой Токмачки, Новоандреевки, Щербаков, Степного, Степногорска, Приморского, Лукьяновского и Павловки.

Недавно российские войска атаковали к востоку от Херсона вблизи Антоновки.

Подытожим, что защитники недавно продвинулись вблизи Покровска и успешно действовали возле Купянска. В то же время российские войска наступали в тактических районах Доброполье и Константиновка – Дружковка.

Какими были последние успехи ВСУ?