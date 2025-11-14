Відповідний указ з'явився на офіційному сайті президента України 14 листопада, передає 24 Канал.

Кого Зеленський вивів зі складу РНБО?

Згідно з указом, президент змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Так, колишня міністерка енергетики України Світлана Гринчук та ексміністр юстиції України Герман Галущенко не є членами РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 14 листопада.

До слова, 12 листопада Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції за рішенням уряду. Крім того, 14 листопада комітет Верховної Ради з питань енергетики підтримав рішення щодо звільнення Гринчук з посади міністра енергетики.

Що відомо про причетність Галущенка та Гринчук до корупції в енергетиці?