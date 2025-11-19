Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

В Минэнерго отметили, что исполнение обязанностей Министра энергетики Украины возложено на первого заместителя Артема Некрасова. Соответствующее распоряжение правительство одобрило на заседании 19 ноября.

Сам Некрасов, говоря о своем новом назначении, сказал, что осознает весь вес ответственности перед страной и отраслью.

Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона. Поэтому среди неотложных задач – стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных энергетических объектов,

– сказал чиновник.

Новый исполняющий обязанности министра энергетики также подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Кабинет Министров и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового главы министерства.

По данным с сайта Минэнерго, Артем Некрасов имеет три высших образования, в частности в сфере энергетики. В Запорожском национальном техническом университете получил образовательно-квалификационный уровень специалиста по специальности "Электроэнергетика, электротехника, электромеханика".

С 2017 года находился на руководящих должностях АК "Харьковоблэнерго", а именно был заместителем директора по защите активов по экономической безопасности. Также Некрасов был директором "Харьковэнергосбыта" и коммерческим директором АО "Харьковоблэнерго". С 1 августа 2025 года является первым заместителем министра энергетики.