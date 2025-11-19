Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

В Міненерго зазначили, що виконання обов'язків Міністра енергетики України покладено на першого заступника Артема Некрасова. Відповідне розпорядження уряд схвалив на засіданні 19 листопада.

Сам Некрасов, говорячи про своє нове призначення, сказав, що усвідомлює всю вагу відповідальності перед країною та галуззю.

Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону. Відтак серед невідкладних завдань – стабільна робота енергосистеми, прозорість процесів, відновлення довіри та ефективна співпраця з міжнародними партнерами, залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів,

– сказав посадовець.

Новий виконувач обов'язків міністра енергетики також підкреслив, що докладе всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки Кабінет Міністрів та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника міністерства.

За даними з сайту Міненерго, Артем Некрасов має три вищі освіти, зокрема у сфері енергетики. У Запорізькому національному технічному університеті здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка".

З 2017 року перебував на керівних посадах АК "Харківобленерго", а саме був заступником директора з захисту активів з економічної безпеки. Також Некрасов був директором "Харківенергозбуту" та комерційним директором АТ "Харківобленерго". З 1 серпня 2025 року є першим заступником міністра енергетики.

