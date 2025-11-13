Наступного тижня Верховна Рада розгляне на голосуванні відставку чинного міністра. Хто може обійняти цю посаду та які кандидати можуть бути – повідомляє 24 канал.

Кого розглядають на посаду міністра енергетики?

Наразі на посаду міністра енергетики претендують кілька кандидатів. Як повідомляють джерела в Офісі Президента Суспільному, серед них основним претендентом є чинний очільник державного підприємства НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький. В ОП його вважають "найсильнішим в галузі".

Відомо, що Корецький став головою Нафтогазу у травні 2025 року, після того, як його попередника Олексія Чернишова призначили міністром національної єдності. Раніше Корецький очолював мережу автозаправних станцій WOG, а згодом керував Укрнафтою більш ніж два роки.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що на посаду міністра енергетики розглядають кандидатуру очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Однак наразі офіційної інформації щодо імен кандидатів на посаду міністра енергетики немає.

Хто тимчасово заміняє Гринчук на посаді?