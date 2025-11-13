На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит на голосовании отставку действующего министра. Кто может занять эту должность и какие кандидаты могут быть – сообщает 24 канал.
Кого рассматривают на должность министра энергетики?
Сейчас на должность министра энергетики претендуют несколько кандидатов. Как сообщают источники в Офисе Президента Общественном, среди них основным претендентом является действующий глава государственного предприятия НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий. В ОП его считают "самым сильным в отрасли".
Известно, что Корецкий стал главой Нафтогаза в мае 2025 года, после того, как его предшественника Алексея Чернышева назначили министром национального единства. Ранее Корецкий возглавлял сеть автозаправочных станций WOG, а затем руководил Укрнафтой более двух лет.
В то же время народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на должность министра энергетики рассматривают кандидатуру главы Львовской ОГА Максима Козицкого.
Однако пока официальной информации относительно имен кандидатов на должность министра энергетики нет.
Кто временно заменяет Гринчук на должности?
После призыва Владимира Зеленского к отставке министра энергетики, Светлана Гринчук подала соответствующее заявление. Поэтому уже 18 ноября Верховная Рада будет голосовать за ее увольнение.
После отставки Светланы Гринчук ее обязанности временно будет исполнять заместитель Николай Колесник.
В должности заместителя министра энергетики он работает с 13 мая 2022 года. Ранее Колесник занимал должности в иностранных коммерческих предприятиях нефтегазового комплекса, а в Антимонопольном комитете.
В министерстве энергетики работал на руководящих должностях, участвовал во внедрении европейских норм в энергетике и координировал сотрудничество с НАТО по безопасности критической инфраструктуры.