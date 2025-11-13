На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит на голосовании отставку действующего министра. Кто может занять эту должность и какие кандидаты могут быть – сообщает 24 канал.

Смотрите также Подала в отставку на фоне коррупционного скандала: что известно о министре Светлане Гринчук

Кого рассматривают на должность министра энергетики?

Сейчас на должность министра энергетики претендуют несколько кандидатов. Как сообщают источники в Офисе Президента Общественном, среди них основным претендентом является действующий глава государственного предприятия НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий. В ОП его считают "самым сильным в отрасли".

Известно, что Корецкий стал главой Нафтогаза в мае 2025 года, после того, как его предшественника Алексея Чернышева назначили министром национального единства. Ранее Корецкий возглавлял сеть автозаправочных станций WOG, а затем руководил Укрнафтой более двух лет.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на должность министра энергетики рассматривают кандидатуру главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

Однако пока официальной информации относительно имен кандидатов на должность министра энергетики нет.

Кто временно заменяет Гринчук на должности?