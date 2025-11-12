Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники "РБК-Украина".

Кто теперь будет временным министром энергетики?

На должность министра энергетики после отставки Светланы Гринчук придет ее заместитель – Николай Колесник. Он будет временно исполнять обязанности главы Минэнерго, пока президент не назначит нового. Однако сейчас имена кандидатов на этот пост не называют.

Что известно о Николае Колеснике?

Николай Александрович Колесник работает заместителем министра энергетики Украины с 13 мая 2022 года. Сначала он работал в иностранных коммерческих предприятиях нефтегазового комплекса, затем занимал должность в Антимонопольном комитете.

В Министерстве энергетики Колесник уже несколько лет работает на руководящих должностях. Здесь он участвовал во внедрении различных европейских норм в энергетической сфере, а также координировал сотрудничество с Центром энергетической безопасности НАТО для усиления безопасности объектов критической энергетической инфраструктуры.

Николай Колесник представляет украинское Минэнерго при Международной энергетической хартии.

Недавно, отвечая на вопросы журналистов, Колесник заявил, что не может комментировать кадровые изменения в министерстве после публикаций о коррупционном скандале в энергетике.

Отметим! Официальная отставка Светланы Гринчук может состояться 18 ноября, когда парламент за это проголосует.

Почему Светлана Гринчук уходит в отставку?