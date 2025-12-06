Які виплати для УБД при демобілізації?
За законом, УБД можуть отримати додаткові виплати від держави після звільнення з військової служби або через тимчасову непрацездатність, передає 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Після демобілізації військовим зі статусом учасника бойових дій виплачують одноразові доплати. Їхній розмір залежить від типу служби та військового звання.
Контрактники можуть розраховувати на такі доплати:
- військові рядового складу – 8 прожиткових мінімумів;
- особи сержантського і старшинського складу – 9 прожиткових мінімумів;
- представники офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.
Мобілізовані військові отримують виплати по-іншому. УБД з цієї категорії нараховують допомогу у розмірі 4% від грошового забезпечення за кожен повний місяць військової служби. Але вони не можуть отримати менше, ніж 25% від місячного грошового забезпечення.
Які виплати у разі непрацездатності?
Одноразово виплачується грошова допомога й учасникам бойових дій з тимчасовою непрацездатністю. Розмір виплат регулюється виключно ступенем непрацездатності.
Залежно від підтвердженої групи інвалідності сума складає:
- для осіб І групи інвалідності – у розмірі 400-кратного прожиткового мінімуму;
- для осіб ІІ групи інвалідності – у розмірі 300-кратного прожиткового мінімуму;
- для осіб ІІІ групи інвалідності – у розмірі 200-кратного прожиткового мінімуму.
Таким чином, враховуючи прожитковий мінімум у розмірі 3 028 для працездатних осіб, максимальна сума виплат для УБД з І групою може складати понад 1,2 мільйона гривень у 2025 році, пише Міноборони.
Варто знати! Також для УБД передбачені окремі виплати до свят. Зокрема, виплачується щорічна допомога до Дня Незалежності України. Сума виплат залежить від статусу – у 2025 році розмір коливався від 1 000 до 3 100 гривень.
Які ще є виплати для УБД?
Грошову допомогу УБД може додатково виплачувати також місцева влада, за наявності фінансових ресурсів. Щоб її отримати, військовому необхідно звернутися до відповідних органів за місцем проживання. Звернення приймають:
- виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;
- Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Зауважте! Розмір грошової допомоги по регіонах встановлює кожна конкретна громада самостійно.
Які пільги діють для УБД?
Учасники бойових дій мають право достроково вийти на пенсію: чоловіки – після 55 років, жінки – після 50 років, за умови наявності необхідного страхового стажу.
Для пенсії учасників бойових дій передбачено кілька видів доплат. Серед них підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також цільова допомога на проживання у розмірі 40 гривень щомісяця.
Крім того, учасники бойових дій користуються широким переліком пільг. Вони можуть розраховувати на медичні пільги, пільги у сфері транспорту та трудових прав, комунальні пільги, право на оформлення земельної ділянки тощо.