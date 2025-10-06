Хто має право на дострокову пенсію?

Учасниками бойових дій, за законом, вважаються особи, які виконували бойові завдання для захисту Батьківщини у складі різних військових підрозділів та родів Збройних сил України, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Військові зі статусом УБД можуть претендувати на достроковий вихід на пенсію за віком за таких умов:

у 55 років чоловіки, які мають не менше 25 років страхового стажу;

у 50 років жінки за наявності щонайменше 20 років стажу.

Детальний перелік військових, які належать до учасників бойових дій та мають право на дострокову пенсію зазначений у статті 6 закону № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Важливо! УБД, які несли військову службу у зоні активних бойових дій, можуть заражувати потрійний страховий стаж. За інформацією ПФУ, військовослужбовцям на передовій обчислюють стаж у співвідношенні 1 до 3, тобто місяць за три.

Як УБД оформити пенсію?

Учасники бойових дій можуть подати заяву про призначення чи перерахунок пенсії онлайн – через вебпортал Пенсійного фонду України. Або ж це можна зробити особисто – у будь-якому сервісному центрі.

Щоб призначили пенсію, необхідні, окрім заяви, такі документи:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

трудова книжка;

інші документи, що підтверджують набутий про страховий стаж (зокрема, військову службу);

довідка про грошове забезпечення на грудень 2016 року, якщо ці відомості відсутні у Реєстрі застрахованих осіб;

посвідчення учасника бойових дій;

довідка про участь у заходах з оборони країни;

фотокартка для пенсійного посвідчення).

Варто знати! Для оформлення пенсій УБД знадобляться оригінали документів.

Який розмір пенсії для УБД?