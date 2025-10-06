Хто має право на дострокову пенсію?
Учасниками бойових дій, за законом, вважаються особи, які виконували бойові завдання для захисту Батьківщини у складі різних військових підрозділів та родів Збройних сил України, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Військові зі статусом УБД можуть претендувати на достроковий вихід на пенсію за віком за таких умов:
- у 55 років чоловіки, які мають не менше 25 років страхового стажу;
- у 50 років жінки за наявності щонайменше 20 років стажу.
Детальний перелік військових, які належать до учасників бойових дій та мають право на дострокову пенсію зазначений у статті 6 закону № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Важливо! УБД, які несли військову службу у зоні активних бойових дій, можуть заражувати потрійний страховий стаж. За інформацією ПФУ, військовослужбовцям на передовій обчислюють стаж у співвідношенні 1 до 3, тобто місяць за три.
Як УБД оформити пенсію?
Учасники бойових дій можуть подати заяву про призначення чи перерахунок пенсії онлайн – через вебпортал Пенсійного фонду України. Або ж це можна зробити особисто – у будь-якому сервісному центрі.
Щоб призначили пенсію, необхідні, окрім заяви, такі документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
- трудова книжка;
- інші документи, що підтверджують набутий про страховий стаж (зокрема, військову службу);
- довідка про грошове забезпечення на грудень 2016 року, якщо ці відомості відсутні у Реєстрі застрахованих осіб;
- посвідчення учасника бойових дій;
- довідка про участь у заходах з оборони країни;
- фотокартка для пенсійного посвідчення).
Варто знати! Для оформлення пенсій УБД знадобляться оригінали документів.
Який розмір пенсії для УБД?
Розмір пенсії для учасників бойових дій в Україні визначається відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" №1058 від 9 липня 2003 року. Основними факторами, що впливають на суму виплат, є тривалість страхового стажу та розмір заробітку, з якого сплачувалися внески до Пенсійного фонду.
Крім основної пенсії, ветерани мають право на низку доплат. Зокрема, їм нараховується надбавка у розмірі 25% прожиткового мінімуму відповідно до статті 12 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Також учасникам бойових дій надається цільова грошова допомога на прожиття – 40 гривень згідно із Законом №1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни".