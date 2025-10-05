Як Пенсійний фонд підвищує виплати пенсіонерам?

Індексація пенсій – лише одна зі складових підтримки пенсіонерів, розповів Голова правління Пенсійного фонду України Капінус Євгеній в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

До основних виплат ПФУ також регулярно проводить перерахунки: для працюючих пенсіонерів, у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму чи мінімальної зарплати.

Зверніть увагу! Також існують щомісячні "регламентні" коригування, які враховують зарплату, стаж, працевлаштування або досягнення вікових порогів.

Особлива увага приділяється перевірці отримувачів виплат, а саме внутрішньо переміщених осіб та тих, хто тимчасово перебуває за кордоном або на окупованих територіях, щоб кошти надходили саме тим, хто має на них право.

Євгеній Капінус Голова правління Пенсійного фонду України Сьогодні через повномасштабне військове вторгнення такий статус мають чимало українців, які змушені були залишити свої домівки в пошуках безпеки та захисту вже після цієї дати. Хтось виїхав за кордон, хтось перемістився в межах країни. Тому постало питання встановлення фізичної особи-отримувача виплат, щоб перевірити, що вона жива і кошти отримує саме та людина, якій вони призначені.

Які зараз діють додаткові виплати для пенсіонерів?

Як зауважив Капінус, окрім основної пенсії, окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати додаткові виплати: допомогу на проживання, підтримку на тверде паливо або інші соціальні надбавки.

Вони спрямовані на найбільш вразливі групи. А саме одиноких людей похилого віку, пенсіонерів у складних житлових умовах або в регіонах з активними бойовими діями.

Що відомо про цьогорічну індексацію пенсій?