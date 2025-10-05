Как Пенсионный фонд повышает выплаты пенсионерам?

Индексация пенсий – лишь одна из составляющих поддержки пенсионеров, рассказал Председатель правления Пенсионного фонда Украины Капинус Евгений в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

К основным выплатам ПФУ также регулярно проводит перерасчеты: для работающих пенсионеров, в связи с изменением прожиточного минимума или минимальной зарплаты.

Обратите внимание! Также существуют ежемесячные "регламентные" корректировки, которые учитывают зарплату, стаж, трудоустройства или достижения возрастных порогов.

Особое внимание уделяется проверке получателей выплат, а именно внутренне перемещенных лиц и тех, кто временно находится за границей или на оккупированных территориях, чтобы средства поступали именно тем, кто имеет на них право.

Евгений Капинус Председатель правления Пенсионного фонда Украины Сегодня из-за полномасштабного военного вторжения такой статус имеют немало украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасности и защиты уже после этой даты. Кто-то выехал за границу, кто-то переместился в пределах страны. Поэтому встал вопрос установления физического лица-получателя выплат, чтобы проверить, что она жива и средства получает именно тот человек, которому они предназначены.

Какие сейчас действуют дополнительные выплаты для пенсионеров?

Как отметил Капинус, кроме основной пенсии, отдельные категории пенсионеров могут получать дополнительные выплаты: помощь на проживание, поддержку на твердое топливо или другие социальные надбавки.

Они направлены на наиболее уязвимые группы. А именно одиноких пожилых людей, пенсионеров в сложных жилищных условиях или в регионах с активными боевыми действиями.

Что известно о нынешней индексации пенсий в этом году?