Какие условия выхода на пенсию по возрасту?

Право на назначение пенсии по возрасту определяется при достижении пенсионного возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Право на пенсию по возрасту в 2025 году имеют украинцы, которым исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Заметьте! Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Какой размер пенсии по возрасту: минимальные и максимальные выплаты

Размер пенсии зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Пенсию рассчитывают по следующей формуле: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Чтобы узнать свой коэффициент страхового стажа, нужно количество лет стажа умножить на 0,1.

Вместе с тем есть определенные размеры пенсии:

должна составлять не менее 3 038 гривен (для лиц, которые не работают, но имеют право на пенсию). А после 65 лет эта сумма возрастает до 3 758 гривен; Максимальная пенсия не должна превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (в 2025 году это 23 610 гривен).

не должна превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (в 2025 году это 23 610 гривен). Средняя пенсия в Украине по состоянию на июль 2025 года составляла 6 410 гривен. Наибольший размер средней пенсии – в Киеве (8 856 гривен), а также в Донецкой области (7 840 гривен) и Днепропетровской области (7 134 гривны).

Можно ли одновременно работать и получать пенсию?

Пожилой человек, работающий, имеет право получать пенсию и продолжать работать. Однако закон обязывает каждое застрахованное лицо сообщать о важных изменениях, в том числе и относительно своего трудоустройства.

После установления факта работы, о котором пенсионер не сообщил своевременно, его размер пенсии определяется с учетом новых данных. А в случае переплаты пенсия может быть удержана на 20%.

Когда пенсию могут повысить?

В этом году Пенсионному фонду Украины удалось провести индексацию пенсий на уровне 11,5%, рассказал Председатель правления Пенсионного фонда Украины Капинус Евгений в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Это ежегодный перерасчет выплат, который осуществляют в марте. Однако пенсию могут как увеличить, так и уменьшить. Массовые перерасчеты осуществляют в связи с увеличением:

показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, который учитывается для исчисления пенсии;

размера минимальной заработной платы;

размера прожиточного минимума.

Перерасчет пенсий каждые два года для работающих пенсионеров учитывает еще и уровень заработной платы. Поэтому если с момента предыдущего перерасчета пенсионер зарабатывал меньше, чем до текущего перерасчета, это может привести к незначительному уменьшению выплат.

Какие еще виды пенсий есть в Украине?