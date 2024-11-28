Кто может получить пенсию независимо от возраста
В частности некоторые лица могут получить пенсию за выслугу лет до наступления пенсионного возраста, передает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
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Речь идет о таких специальностях:
- артисты при наличии на момент обращения за пенсией стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет;
- работники авиации и летно-испытательного состава при наличии выслуги лет у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017 и позже, у женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.1. 2017 и позже;
- работники образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет; 6 месяцев на 11.10.2017;
- спортсмены при наличии стажа не менее 25 лет, в частности пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.
Кто еще может претендовать на пенсию за выслугу лет
Пенсию по выслуге лет могут получить мужчины 50 или 55 лет и женщины 45-50 лет. Но при условии, если они имеют достаточное количество общего страхового стажа и стажа на конкретной должности.
На такую пенсию могут рассчитывать такие люди:
- диспетчеры, которые осуществляют управление воздушным движением, а также инженерно-технический состав гражданской авиации;
- бортпроводники;
- работники железнодорожного транспорта и метрополитена;
- работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;
- работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве;
- механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;
- плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.
Могут ли военные оформить пенсию за выслугу лет
Военнослужащим пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с военной службы.
Однако есть исключения:
- пенсия независимо от возраста, если на день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги;
- в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.
Важно! В этом случае размер пенсий определяется от 50% (уволенным в отставку по возрасту или состоянию здоровья от 55%) до 70% соответствующих сумм денежного обеспечения в зависимости от продолжительности выслуги. В частности, минимальный размер пенсий за выслугу лет не может быть ниже 3 854 гривен.
Какой размер пенсии за выслугу лет
Размеры пенсий определяются согласно статьям 27, 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В частности выплаты зависят от продолжительности приобретенного страхового стажа и
полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.
Обратите внимание! Такая пенсия назначается со дня обращения при условии увольнения с работы или должности, что
дает право на такую пенсию.