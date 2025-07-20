Может ли пенсионер одновременно работать и получать пенсию?

После назначения пенсии человек имеет право получать ее и продолжать работать, даже на той же должности, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Дело в том, что через каждые 2 года лицам, которые работали после назначения пенсий, проводятся перерасчеты с учетом приобретенного после назначения пенсии страхового стажа или страхового стажа и заработной платы. ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" обязывает каждое застрахованное лицо сообщать о важных изменениях, в том числе и относительно своего трудоустройства.

После установления факта работы, о котором пенсионер не сообщил своевременно, его размер пенсии определяется с учетом новых данных,

– отметили в фонде.

Важно! Вернуть суммы, не причитающиеся пенсионеру, возможно или добровольно, или же переплата с пенсии удерживается в размере 20%.