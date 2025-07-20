Чи може пенсіонер одночасно працювати та отримувати пенсію?

Після призначення пенсії людина має право отримувати її та продовжувати працювати, навіть на тій же посаді, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Ви могли не знати цього: чи має право роботодавець звільнити пенсіонера

Річ у тім, що через кожні 2 роки особам, які працювали після призначення пенсій, проводяться перерахунки з урахуванням набутого після призначення пенсії страхового стажу або страхового стажу та заробітної плати. ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" зобов’язує кожну застраховану особу повідомляти про важливі зміни, зокрема й щодо свого працевлаштування.

Після встановлення факту роботи, про який пенсіонер не повідомив своєчасно, його розмір пенсії визначається з урахуванням нових даних,

– наголосили у фонді.

Важливо! Повернути суми, що не належні пенсіонеру, можливо або добровільно, або ж переплата з пенсії утримується в розмірі 20%.