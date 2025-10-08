Які умови виходу на пенсію за віком?

Право на призначення пенсії за віком визначається при досягненні пенсійного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Є ризик залишитися без виплат: чи можна оформити пенсію по втраті годувальника без стажу

Право на пенсію за віком у 2025 році мають українці, яким виповнилося:

  • 60 років – за наявності не менше як 32 років страхового стажу;
  • 63 роки – за наявності не менше ніж 22 років страхового стажу;
  • 65 років – за наявності не менше за 15 років страхового стажу.

Зауважте! Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Який розмір пенсії за віком: мінімальні та максимальні виплати

Розмір пенсії залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Пенсію вираховують за такою формулою: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Щоб дізнатися свій коефіцієнт страхового стажу, потрібно кількість років стажу помножити на 0,1.

Разом з тим є визначені розміри пенсії:

  • Мінімальна пенсія має становити не менше 3 038 гривень (для осіб, які не працюють, але мають право на пенсію). А після 65 років ця сума зростає до 3 758 гривень;
  • Максимальна пенсія не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (у 2025 році це 23 610 гривень).
  • Середня пенсія в Україні станом на липень 2025 року становила 6 410 гривень. Найбільший розмір середньої пенсії – у Києві (8 856 гривень), а також на Донеччині (7 840 гривень) та Дніпропетровщині (7 134 гривні).

Чи можна одночасно працювати й отримувати пенсію?

Літня людина, що працює, має право отримувати пенсію та продовжувати працювати. Проте закон зобов’язує кожну застраховану особу повідомляти про важливі зміни, зокрема й щодо свого працевлаштування.

Після встановлення факту роботи, про який пенсіонер не повідомив своєчасно, його розмір пенсії визначається з урахуванням нових даних. А у випадку переплати пенсія може бути утримана на 20%.

Коли пенсію можуть підвищити?

Цьогоріч Пенсійному фонду України вдалося провести індексацію пенсій на рівні 11,5%, розповів Голова правління Пенсійного фонду України Капінус Євгеній в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Це щорічний перерахунок виплат, який здійснюють у березні. Проте пенсію можуть як збільшити, так і зменшити. Масові перерахунки здійснюють у зв’язку зі збільшенням:

  • показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії;
  • розміру мінімальної заробітної плати;
  • розміру прожиткового мінімуму.

Перерахунок пенсій кожні два роки для працюючих пенсіонерів враховує ще й рівень заробітної плати. Тому якщо з моменту попереднього перерахунку пенсіонер заробляв менше, ніж до поточного перерахунку, це може призвести до незначного зменшення виплат.

Які ще види пенсій є в Україні?

  • Окремі категорії українців можуть отримувати пенсію за вислугу років. Вона доступна для певних професій, таких як артисти, працівники авіації, освіти, охорони здоров'я.

  • Ще один вид виплат – пенсія по інвалідності. Вона призначається відповідно до групи інвалідності ( І, ІІ чи ІІІ) та відсотка від пенсії за віком, з урахуванням страхового стажу.