Які умови виходу на пенсію за віком?

Право на призначення пенсії за віком визначається при досягненні пенсійного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Є ризик залишитися без виплат: чи можна оформити пенсію по втраті годувальника без стажу

Право на пенсію за віком у 2025 році мають українці, яким виповнилося:

60 років – за наявності не менше як 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше ніж 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше за 15 років страхового стажу.

Зауважте! Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Який розмір пенсії за віком: мінімальні та максимальні виплати

Розмір пенсії залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Пенсію вираховують за такою формулою: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Щоб дізнатися свій коефіцієнт страхового стажу, потрібно кількість років стажу помножити на 0,1.

Разом з тим є визначені розміри пенсії:

Мінімальна пенсія має становити не менше 3 038 гривень (для осіб, які не працюють, але мають право на пенсію). А після 65 років ця сума зростає до 3 758 гривень;

має становити не менше 3 038 гривень (для осіб, які не працюють, але мають право на пенсію). А після 65 років ця сума зростає до 3 758 гривень; Максимальна пенсія не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (у 2025 році це 23 610 гривень).

не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (у 2025 році це 23 610 гривень). Середня пенсія в Україні станом на липень 2025 року становила 6 410 гривень. Найбільший розмір середньої пенсії – у Києві (8 856 гривень), а також на Донеччині (7 840 гривень) та Дніпропетровщині (7 134 гривні).

Чи можна одночасно працювати й отримувати пенсію?

Літня людина, що працює, має право отримувати пенсію та продовжувати працювати. Проте закон зобов’язує кожну застраховану особу повідомляти про важливі зміни, зокрема й щодо свого працевлаштування.

Після встановлення факту роботи, про який пенсіонер не повідомив своєчасно, його розмір пенсії визначається з урахуванням нових даних. А у випадку переплати пенсія може бути утримана на 20%.

Коли пенсію можуть підвищити?

Цьогоріч Пенсійному фонду України вдалося провести індексацію пенсій на рівні 11,5%, розповів Голова правління Пенсійного фонду України Капінус Євгеній в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Це щорічний перерахунок виплат, який здійснюють у березні. Проте пенсію можуть як збільшити, так і зменшити. Масові перерахунки здійснюють у зв’язку зі збільшенням:

показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії;

розміру мінімальної заробітної плати;

розміру прожиткового мінімуму.

Перерахунок пенсій кожні два роки для працюючих пенсіонерів враховує ще й рівень заробітної плати. Тому якщо з моменту попереднього перерахунку пенсіонер заробляв менше, ніж до поточного перерахунку, це може призвести до незначного зменшення виплат.

Які ще види пенсій є в Україні?