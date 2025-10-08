Які умови виходу на пенсію за віком?
Право на призначення пенсії за віком визначається при досягненні пенсійного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Є ризик залишитися без виплат: чи можна оформити пенсію по втраті годувальника без стажу
Право на пенсію за віком у 2025 році мають українці, яким виповнилося:
- 60 років – за наявності не менше як 32 років страхового стажу;
- 63 роки – за наявності не менше ніж 22 років страхового стажу;
- 65 років – за наявності не менше за 15 років страхового стажу.
Зауважте! Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.
Який розмір пенсії за віком: мінімальні та максимальні виплати
Розмір пенсії залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.
Пенсію вираховують за такою формулою: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Щоб дізнатися свій коефіцієнт страхового стажу, потрібно кількість років стажу помножити на 0,1.
Разом з тим є визначені розміри пенсії:
- Мінімальна пенсія має становити не менше 3 038 гривень (для осіб, які не працюють, але мають право на пенсію). А після 65 років ця сума зростає до 3 758 гривень;
- Максимальна пенсія не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (у 2025 році це 23 610 гривень).
- Середня пенсія в Україні станом на липень 2025 року становила 6 410 гривень. Найбільший розмір середньої пенсії – у Києві (8 856 гривень), а також на Донеччині (7 840 гривень) та Дніпропетровщині (7 134 гривні).
Чи можна одночасно працювати й отримувати пенсію?
Літня людина, що працює, має право отримувати пенсію та продовжувати працювати. Проте закон зобов’язує кожну застраховану особу повідомляти про важливі зміни, зокрема й щодо свого працевлаштування.
Після встановлення факту роботи, про який пенсіонер не повідомив своєчасно, його розмір пенсії визначається з урахуванням нових даних. А у випадку переплати пенсія може бути утримана на 20%.
Коли пенсію можуть підвищити?
Цьогоріч Пенсійному фонду України вдалося провести індексацію пенсій на рівні 11,5%, розповів Голова правління Пенсійного фонду України Капінус Євгеній в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Це щорічний перерахунок виплат, який здійснюють у березні. Проте пенсію можуть як збільшити, так і зменшити. Масові перерахунки здійснюють у зв’язку зі збільшенням:
- показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії;
- розміру мінімальної заробітної плати;
- розміру прожиткового мінімуму.
Перерахунок пенсій кожні два роки для працюючих пенсіонерів враховує ще й рівень заробітної плати. Тому якщо з моменту попереднього перерахунку пенсіонер заробляв менше, ніж до поточного перерахунку, це може призвести до незначного зменшення виплат.
Які ще види пенсій є в Україні?
Окремі категорії українців можуть отримувати пенсію за вислугу років. Вона доступна для певних професій, таких як артисти, працівники авіації, освіти, охорони здоров'я.
Ще один вид виплат – пенсія по інвалідності. Вона призначається відповідно до групи інвалідності ( І, ІІ чи ІІІ) та відсотка від пенсії за віком, з урахуванням страхового стажу.