Чи можна отримувати пенсію по втраті годувальника без стажу?

Стаж померлого – одна з умов отримання пенсії по втраті годувальника, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Якщо родина хоче отримувати виплати на загальних правилах, то годувальник повинен мати достатньо страхового стажу. Він має дорівнювати страховому стажу, який був би необхідний померлому для призначення пенсії по ІІ-III групі інвалідності.





Стаж для призначення пенсії по інвалідності / ПФУ

До прикладу, якщо годувальник помер у віці 50 років, то його родина має право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника, якщо він накопичив щонайменше 12 років страхового стажу.

Проте є виключення, коли виплату можна отримувати, незалежно від стажу. Це можливо, якщо померлий:

став донором органів;

загинув під час участі у Революції Гідності;

загинув під час участі в бойових діях;

зник безвісті за особливих обставин;

є військовополоненим.

Які умови для отримання виплат та сума?

Пенсію у разі втрати годувальника призначають у відповідному розмірі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Розмір виплат має становити:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Мінімальний розмір виплати з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на двох непрацездатних членів сім’ї – 120% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для оформлення пенсії знадобляться такі документи:

заява на призначення пенсії;

документ про місце проживання чи реєстрації;

довідка ОК-5;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника;

свідоцтво про народження або паспорт людини, якій призначається пенсія;

довідка про склад сім’ї померлого годувальника;

копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;

свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно зниклим чи оголошення його померлим;

довідки з навчальних закладів про навчання за денною формою;

довідка про те, що чоловік (дружина) чи один з найближчих родичів померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого до досягнення нею 8 років;

документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

документ про стаж.

Заяву з пакетом документів можна подати:

до найближчого управління Пенсійного фонду;

через портал електронних послуг ПФУ;

через портал Дія.

Які ще види пенсій є в Україні?