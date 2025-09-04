Як призначають пенсію по інвалідності?

Пенсія по інвалідності в Україні призначається відповідно до групи інвалідності, підтвердженої висновками медико-санітарної експертизи, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.

Розмір виплат розраховується у відсотках від пенсії за віком:

для осіб з інвалідністю І групи – 100%;

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 90%;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 50%.

Однак, щоб отримати пенсію по інвалідності, людина повинна мати страховий стаж у розмірі від 1 до 15 років.

для І та ІІ групи інвалідності – від 1 до 10 років;

для ІІІ групи інвалідності – від 1 до 14 років.

Тривалість необхідного стажу залежить від віку особи на момент встановлення інвалідності.

Українці, які отримали інвалідність після виходу на пенсію, мають право на виплати по інвалідності за наявності 15 років стажу.

Важливо! До страхового стажу для розрахунку пенсії за віком, з якої обчислюється розмір пенсії по інвалідності, враховують період з моменту набуття людиною статусу інваліда до досягнення 60 років.

Хто має право на пенсію без стажу?

Проте навіть за відсутності необхідного розміру страхового стажу деяким українцям все одно призначають пенсію по інвалідності. Мова йде по такі категорії:

особи, які отримали інвалідність на військовій службі;

українці з інвалідністю, отриманою внаслідок участі у Революції Гідності з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, якщо вони звернулися за медичною допомогою до 30 квітня 2014 року.

У таких випадках пенсія по інвалідності призначається без урахування стажу.

Варто знати! В інших випадках людям з інвалідністю без стажу варто звернутися до органів соціального захисту населення. Їм мають призначити соціальну пенсію.

Пенсії по інвалідності в Україні: що відомо?