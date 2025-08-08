Яка пенсія для осіб з III групою інвалідності зараз?

Пенсія для осіб з III групою інвалідності залежить від вікової, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Санкції чи тарифи: Трамп може посилити економічний тиск на Росію для припинення війни

Зверніть увагу! Особи з III групою інвалідності мають отримувати 50% від пенсії за віком.

При розрахунках виплати по інвалідності, кількість стажу визначається за спеціальним алгоритмом.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Також потрібно враховувати, що пенсія по інвалідності для осіб з III групою не може бути меншою ніж:

2 520 гривень – якщо особа з III групою інвалідності не працює;

2 093 гривень – якщо такий громадянин продовжує працювати.

Зауважте! Експерт з пенсійного забезпечення Сергій Коробкін наголошує, що навіть найменша пенсійна виплата не може бути нижча ніж прожитковий мінімум, тобто 2 361 гривня.