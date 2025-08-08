Какая пенсия для лиц с III группой инвалидности сейчас?

Пенсия для лиц с III группой инвалидности зависит от возрастной, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Обратите внимание! Лица с III группой инвалидности должны получать 50% от пенсии по возрасту.

При расчетах выплаты по инвалидности, количество стажа определяется по специальному алгоритму.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– сообщает Пенсионный фонд.

Также нужно учитывать, что пенсия по инвалидности для лиц с III группой не может быть меньше чем:

2 520 гривен – если лицо с III группой инвалидности не работает;

2 093 гривен – если такой гражданин продолжает работать.

Заметьте! Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин отмечает, что даже самая маленькая пенсионная выплата не может быть ниже прожиточного минимума, то есть 2 361 гривна.