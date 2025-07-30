Какие сейчас пенсии по инвалидности?
Пенсии по инвалидности определяются индивидуально. В частности, играет роль группа, которую назначили лицу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Выплаты по инвалидности и в дальнейшем соотносятся с возрастными:
- люди с инвалидностью I группы, должны получать 100% пенсии по возрасту;
- инвалидностью II группы – 90%;
- инвалидностью III группы – 50%.
Страховой стаж для пенсий по инвалидности определяется по особому алгоритму.
В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,
– говорится в сообщении ПФУ.
Какие минимальные пенсии по инвалидности сейчас?
ПФУ утвердило, что минимальные пенсии по инвалидности сейчас такие:
- лица с инвалидностью I группы должны получать не менее 3 323 гривен;
- граждане, которые не работают и имеют инвалидность II или III группы – 2 520 гривен.
- люди, которые работают и имеют инвалидность II или III группы – 2 093 гривны.
В то же время, по словам эксперта Сергея Коробкина, наименьшая пенсия в реальности будет больше.
Наименьшая пенсионная выплата не может быть ниже уровня прожиточного минимума, даже если речь идет о III группе инвалидности. На сегодня это 2 361 гривна.
Напомним! Есть пенсии, назначаемые при особых обстоятельствах. В частности, речь идет о военных и пострадавших от аварии на ЧАЭС. Для таких граждан алгоритм определения пенсии несколько отличается.