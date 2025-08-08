Как Трамп собирается давить на Россию?
Трамп пытается надавить на Россию тарифами и санкциями, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Президент Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинской войны. Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе – один из многих его вариантов. Обе стороны должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт,
– сказала чиновница.
Среди возможных рычагов влияния она назвала введение новых тарифов и санкций, в частности против тех стран, которые покупают российскую нефть. По словам пресс-секретаря, Это будет длительная война, и такая динамика повредит России.
Также Брюс отметила, что Трамп очень терпеливый и действительно выполняет свои обещания. По ее словам, президент хорошо осознает, как использовать экономическую силу США, и готов публично объяснять свои шаги, если посчитает это нужным.
Он делает то, что говорит. Если президент считает, что надо донести это до общественности – он это сделает,
– говорит Брюс.
Что известно о возможной встрече Трампа с Путиным и Зеленским для достижения мира?
Встреча Трампа, Путина и Зеленского может состояться уже на следующей неделе может состояться уже на следующей неделе. Это может произойти в неделю с 11 по 17 августа.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт отметила, что Дональд Трамп четко дал понять, что россияне выразили желание встретиться с ним. Сам глава Белого дома открыт для этих переговоров.
Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время,
– сказала Левитт.
К слову, Дональд Трамп заявлял, что не ставил Владимиру Путину ультиматум, что тот должен встретиться с Владимиром Зеленским до переговоров с ним. В то же время американский лидер заявил, что сделает все возможное, чтобы встреча между ним, российским и украинским президентами состоялась.