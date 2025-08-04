Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп заявлял о возможности введения стопроцентной пошлины на импорт российских товаров в США. Впрочем, вряд ли это заставит кого-то в Кремле потерять сон. В 2024 году Соединенные Штаты импортировали из России товаров на сумму около 3 миллиардов долларов – сумма небольшая.

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Какие рычаги давления есть у Трампа?

В то же время Трамп все еще имеет в своем распоряжении действенные рычаги влияния. Во-первых, есть конкретные шаги по усилению санкций.

Хотя, например, США и западные страны запретили экспорт высокотехнологичных товаров в Россию, некоторые из них все еще каким-то образом попадают туда. Полупроводники и чипы продолжают поступать в Россию и впоследствии используются в российских ракетах и дронах,

– сказал Стивен Пайфер.

Он добавил, что можно принять дополнительные меры, чтобы перекрыть эти пути и существенно усилить санкционный режим.

Вторым важным шагом могло бы стать снижение ценового потолка на российскую нефть. Европа уже заявила о готовности уменьшить этот порог с 60 до 47 долларов за баррель. Соединенные Штаты могли бы последовать этому примеру.

Третий рычагом могла бы стать военная поддержка Украины. В частности, Трамп мог бы обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить выделение дополнительных средств на поддержку Украины – не только через продажу вооружения.

Четвертый рычаг заключается в том, что Трамп мог бы совместно со странами "Большой семерки" и ЕС инициировать конфискацию 300 миллиардов долларов замороженных активов Центрального банка России и направить эти средства в Фонд восстановления Украины и закупки оружия.

Такие действия поставили бы Владимира Путина и Кремль перед жесткой реальностью: Украина получит все необходимое – ресурсы, и вооружение – для продолжения борьбы. Россия же будет нести все более серьезные военные и экономические потери.

К сожалению, несмотря на наличие таких рычагов влияния, за последние шесть месяцев Трамп их не использовал. Очень надеюсь, что 8 августа, когда станет очевидно, что Россия не намерена делать шаги к завершению войны, Трамп примет решительные меры и действительно начнет оказывать серьезное давление на Кремль,

– сказал Стивен Пайфер.

Он также отметил, что в конце своего срока администрация Байдена пришла к выводу: конфискация замороженных российских активов – вполне реальный шаг. Однако одним из главных препятствий остается необходимость убедить в этом европейских партнеров.

Европейцы были бы более открытыми к такой инициативе, если бы Трамп активно ее продвигал. США уже согласились продавать Украине вооружение, однако Трамп не обращался к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании. Такая инициатива могла бы повысить интерес Европы к использованию замороженных активов Центрального банка России – как альтернативы увеличению собственных бюджетов для поддержки Украины.