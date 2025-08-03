Як оформити пенсію за інвалідністю?

Оформити пенсію за інвалідністю можна, подавши документи до ПФУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті ПФУ.

Необхідні такі документи:

Заява, в якій ви висловлюєте своє прохання про призначення пенсії;

Паспорт або свідоцтво про народження, довідка про реєстрацію місця проживання;

Ідентифікаційний код;

Документи про трудовий стаж;

Документи, що підтверджують інвалідність;

Довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески;

Фотографія для оформлення пенсійного посвідчення.

Пенсія за інвалідністю призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи. Особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, пенсії за інвалідністю призначаються довічно.

Який розмір пенсії за інвалідністю?

Розміри пенсій у 2025 році такі:

інвалідність I групи – 100% пенсії за віком;

інвалідність II групи – 90% пенсії за віком;

інвалідність III групи – 50% пенсії за віком.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії за інвалідністю, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– зазначає ПФУ.

Пенсії за інвалідністю для військових та інших категорій

Такі виплати призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії за інвалідністю залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група – 100% сум грошового забезпечення;

II група – 80% сум грошового забезпечення;

III група – 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група – 70% сум грошового забезпечення;

II група – 60% сум грошового забезпечення;

III група – 40% сум грошового забезпечення.

У деяких випадках людям з інвалідністю призначають не пенсію, а соціальну допомогу.