Яка буде пенсія за 44 років стажу?

У 2025 році українець з 44 роками стажу має право вийти на пенсію за віком у 60 років, розповідає 24 Канал.

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Законодавство наразі вимагає певну кількість стажу для пенсії:

у 60 років – щонайменше 32 роки стажу:

у 63 роки – не менш як 22 роки стажу;

у 65 років – щонайменше 15 років стажу.

Таким чином, пенсіонер з 44 роками стажу наразі може вийти на пенсію і в 60, і в 63, і в 65 років. Від пенсійного віку залежатиме розмір його пенсійних виплат.

Для прикладу порахуємо пенсію для пенсіонера з 44-річним стажем та середньою заробітною платою по Україні.

Середня зарплата у І кварталі 2025 року, за даними Держстату, склала 23 460 гривень.

Пенсіонер зі стажем 44 роки, зарплатою 23 460 гривень у 60 років може отримати пенсію у розмірі приблизно 11 468 гривень.

Яка пенсія зі стажем 44 роки, зарплатою 23 460 гривень у 60 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Якщо ж людина вийде на заслужений відпочинок у 63 роки з аналогічним стажем та зарплатою, то їй можуть нарахувати більшу пенсію – близько 13 503 гривні.

Яка пенсія зі стажем 44 роки, зарплатою 23 460 гривень у 63 роки / Скріншот з пенсійного калькулятора

А найвищі виплати можна отримати за тієї ж зарплати 23 460 гривень та 44 років стажу, якщо вийти на пенсію у 65 років – приблизно 14 860 гривень.

Яка пенсія зі стажем 44 роки, зарплатою 23 460 гривень у 65 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Важливо! Усі розрахунки пенсійних виплат проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.