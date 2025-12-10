Хто може отримати пенсію у 10 тисяч гривень?

Зокрема розмір стажу в країні змінився з 1 січня, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Важливе про "тринадцяту пенсію": кому та як її одержати на Новий рік

Наразі відомі такі цифри:

право вийти на пенсію у 60 років мають люди, у яких страховий стаж становить не менше 32 років; у 63 роки зможуть вийти на відпочинок українці зі стажем від 22 до 32 років; а в 65 років – 15-22 роки.

Зверніть увагу! Тобто маючи 25 років стажу, особа може вийти на пенсію у 63 або навіть у 60 років.

Як розрахувати пенсію?

Водночас у Пенсійному фонді розповідали про формулу, яка допомагає вирахувати майбутню пенсію.

П = Зп х Кс, де:

П – це розмір пенсії у гривнях;

Зп – заробітна плата, з якої обчислюється пенсія (теж у гривнях);

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Якщо 25 років стажу помножити на 1%, то дорівнює 0,25 зарплати. Якщо зарплата була 40 тисяч гривень, то її слід помножити на цей коефіцієнт: 40 000 × 0,25. Тобто 25% від 40 тисяч гривень – це 10 тисяч гривень.

Важливо! Якщо людина має стаж у 25 років, та отримувала зарплату у 40 тисяч гривень, то зможе отримати пенсію розміром 10 тисяч гривень.

Що ще слід знати про стаж в Україні?