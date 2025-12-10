Які нюанси варто знати про мобілізацію пенсіонерів – повідомляє 24 Канал.

Хто з пенсіонерів підлягає мобілізації?

Згідно із законом, деякі категорії пенсіонерів мають право не служити. Йдеться про громадян, яким уже виповнилося 60 років, людей з інвалідністю та непридатних до служби за станом здоров'я, а також осіб, які доглядають за непрацездатними родичами або мають особливі заслуги перед державою.

Військових пенсіонерів з обліку не виключають, але їх можуть призвати лише за військово-обліковою спеціальністю та за умови відповідності посади їхньому званню. Для отримання звільнення від призову пенсіонер має звернутися до ТЦК та СП із відповідними документами, зокрема з:

пенсійним посвідченням;

медичними довідками про стан здоров'я;

документами про догляд за людиною з інвалідністю;

іншими документами, які підтверджують наявність підстав для звільнення.

Рішення щодо звільнення від служби після перевірки документів ухвалюють працівники ТЦК та СП. Якщо ж пенсіонеру відмовлять, у подальшому його все-таки можуть призвати до війська.

Зауважимо, що "Телеграф" звернувся до Пенсійного фонду України та з'ясував, що станом на червень 2025 року пенсії за вислугу років отримують 160 859 осіб віком від 45 до 60 років. Тобто мова йде про людей, які у своїй більшості все ще є працездатними й можуть виконувати завдання – особливо якщо йдеться про штабну, інженерну чи технічну роботу.

Серед них, 47 091 – працюють, але вже не у військовій сфері, а 98 120 офіційно є безробітними. Разом з тим 15 544 людини продовжують службу як військовослужбовці, а ще 104 особи виокремлені в категорію найманих працівників, які є мобілізованими або добровольцями. Середній вік виходу на пенсію становить 44,19 року.

У відповідь на запит "Телеграфу" Міністерство оборони чітко пояснило, що наявність пенсії не є підставою для звільнення від призову під час мобілізації. Граничний вік перебування в запасі становить 60 років для рядового та офіцерського складу, та 65 років для вищого офіцерського складу, у тому числі генералів.

Тобто формально майже всі військові пенсіонери є мобілізаційним ресурсом на рівні з іншими громадянами. Однак у МОУ нагадали, що навіть якщо людину призивають на службу, вона продовжує отримувати пенсійні виплати на весь період служби.

Міноборони також повідомило, що Верховною Радою України 16 липня 2025 року прийнято Закон "Про внесення змін до Закону України 'Про військовий обов'язок і військову службу' щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі".

Раніше люди, які майже досягли граничного віку служби, не могли укладати контракт, якщо залишався час менший за мінімальний строк служби. Тепер під час воєнного стану за письмової згоди командира військової частини та підтвердження придатності військово-лікарською комісією, на службу можуть приймати навіть осіб від 60 років.

Для офіцерів такого віку рішення про контракт додатково погоджується з Генштабом або уповноваженим органом військового управління. Для нових контрактників встановлюється випробування: звичайний строк від 1 до 6 місяців, а для людей віком від 60 років під час воєнного стану – 2 місяці.

Начальником Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв'ю "Укрінформу" зазначив, що добровольці 60+ не будуть зайвими у війську. Це той вік, коли не можна сказати, що людина вже геть втратила будь-яку спроможність виконувати задачі. Головне – щоб вона мала бажання і відповідне здоров’я.

Збройним Силам потрібні фахівці, наприклад, ремонтних спеціальностей, водії різних категорій, водії, які з допуском для перевезення пально-мастильних речовин, небезпечних вантажів, боєприпасів. Це все категорії, які не під силу 18-річним хлопцям,

– наголосив Гнатов.

Він також додав, що це можуть бути лікарі, працівники середнього, молодшого лікарського персоналу, які також потрібні у військових госпіталях, де не укомплектовані посади.

Зрозуміло, що особа віком 60+ навряд чи прийде й отримає посаду в штурмовій бригаді. Однак з досвіду Гнатова, бувають різні випадки.

