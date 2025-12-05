Уряд уточнив, які саме документи потрібно подавати, щоб автоматично продовжувалась відстрочка від мобілізації для військовозобов'язаних, які здійснюють опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи, передає 24 Канал із посиланням на Кабмін.

Які зміни відбулися у продовженні відстрочки?

Тепер можна подавати й реєстраційний номер облікової картки платника податків тієї особи, за якою здійснюється догляд чи опіка.

Ці дані дозволять налагодити коректний електронний обмін інформацією між Єдиним державним реєстром призовників і іншими державними базами під час автоматичного продовження відстрочки.

Внесені зміни забезпечать правильну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для таких громадян.

Нагадаємо, що з 1 листопада 2025 року відстрочки від мобілізації оформлюють по-новому.

По-перше, деякі відстрочки продовжують автоматично. Йдеться про відстрочки зі сталими підставами для таких категорій осіб, як:

Люди з інвалідністю;

Тимчасово непридатні до служби;

Батьки трьох і більше дітей до 18 років;

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);

Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;

Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

Особи, незаконно позбавлені волі через агресію Росії;

Військові, звільнені з полону.

Крім того, оформлювати відстрочки у ТЦК більше не можна. Це треба робити через "Резерв+" або ЦНАП.