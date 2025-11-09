Військкомати вдалося розвантажити від великого потоку людей. Черги, які зазвичай були, коли чоловіки йшли в ТЦК по подовження відстрочок, зараз вже у минулому. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центрального управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Микола Качаненко, передає 24 Канал.

Дивіться також Підстава для відстрочки: з якими хворобами не мобілізують до армії

Хто претендує на продовження відстрочки?

Зараз 80 відсотків відстрочок надаються онлайн через Резерв+. Вже подовжено автоматично близько 720 тисяч відстрочок. Зокрема, для людей з інвалідністю.

Якщо ми можемо перевірити відповідний статус людини через інші електронні реєстри, бази даних, вона отримає автоматичне продовження відстрочки,

– пояснив Качаненко.

Він нагадав, що сьогодні оцифрованими є 10 типів відстрочок. Вони покривають 80 відсотків від загальної кількості людей, які претендують на відстрочку від мобілізації.

Наразі триває робота над оцифровкою решти відстрочок. Втім, є кілька складних кейсів. Наприклад, якщо батько – багатодітний, не завжди можна підтвердити ті параметри, які потрібні для того, щоб надати йому відстрочку автоматично. Це і питання, пов'язані з виплатою аліментів, і народженням дітей в різних шлюбах тощо.

Наразі абсолютна більшість людей вже зараз в електронному форматі може отримати відстрочку або продовжити її, якщо для неї не змінилися підстави,

– наголосив офіцер.

Які відстрочки продовжать автоматично?

На автоматичне продовження відстрочки можуть розраховувати такі категорії: