Військкомати вдалося розвантажити від великого потоку людей. Черги, які зазвичай були, коли чоловіки йшли в ТЦК по подовження відстрочок, зараз вже у минулому. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центрального управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Микола Качаненко, передає 24 Канал.
Хто претендує на продовження відстрочки?
Зараз 80 відсотків відстрочок надаються онлайн через Резерв+. Вже подовжено автоматично близько 720 тисяч відстрочок. Зокрема, для людей з інвалідністю.
Якщо ми можемо перевірити відповідний статус людини через інші електронні реєстри, бази даних, вона отримає автоматичне продовження відстрочки,
– пояснив Качаненко.
Він нагадав, що сьогодні оцифрованими є 10 типів відстрочок. Вони покривають 80 відсотків від загальної кількості людей, які претендують на відстрочку від мобілізації.
Наразі триває робота над оцифровкою решти відстрочок. Втім, є кілька складних кейсів. Наприклад, якщо батько – багатодітний, не завжди можна підтвердити ті параметри, які потрібні для того, щоб надати йому відстрочку автоматично. Це і питання, пов'язані з виплатою аліментів, і народженням дітей в різних шлюбах тощо.
Наразі абсолютна більшість людей вже зараз в електронному форматі може отримати відстрочку або продовжити її, якщо для неї не змінилися підстави,
– наголосив офіцер.
Які відстрочки продовжать автоматично?
На автоматичне продовження відстрочки можуть розраховувати такі категорії:
- Люди з інвалідністю;
- Тимчасово непридатні до служби;
- Батьки трьох і більше дітей до 18 років;
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
- Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);
- Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
- Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;
- Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
- Особи, незаконно позбавлені волі через агресію Росії;
- Військові, звільнені з полону.