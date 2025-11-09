За станом здоров'я дехто з українців не підлягають мобілізації за станом здоров'я. Про це пише 24 Канал.

Наявність яких хвороб дає право на відстрочку?

У наказі Міністерства оборони України №402 опубліковано список хвороб, з якими мобілізувати до війська не мають права. Якщо військовозобов'язаний має одну з них та хоче оформити відстрочку, то він має пройти ВЛК й профільних лікарів.

Медики вивчають результати обстежень й дають один з чотирьох висновків:

повністю непридатний до військової служби (категорія А); не може служити у бойових підрозділах, але придатний до служби в ТЦК, медичних, логістичних підрозділах, навчальних центрах тощо (категорія Б); повністю придатний (категорія В); тимчасово непридатний і потребує лікування, після чого призначається повторна комісія (категорія Г).

Хвороб, з якими не можуть призвати до війська й відправити на фронт – багато. Серед них – бактеріальні та вірусні захворювання центральної нервової системи, кишечника чи шкіри, важкі хвороби (туберкульоз, гепатити; інфекції статевої системи; ВІЛ і СНІД), онкологія з метастазами; анемія та інші хвороби крові.

Окрім цього, непридатними до служби вважаються громадяни з:

цукровим діабетом;

захворюваннями щитоподібної залози;

важкими психічними хвороби;

алкоголізмом і наркозалежністю;

менінгітом та енцефалітом;

хворобами центральної нервової системи, епілепсією з частими нападами;

важкими хворобами очей із сильним зниженням зору;

глаукомою двох очей;

хронічним отитом та іншими важкими захворюваннями вуха;

серцевою недостатністю;

гіпертонією другої стадії;

ішемічною хворобою серця;

гемороєм;

стенозом і парезом гортані;

хронічними хворобами легень, бронхіальною астмою;

тяжкими порушеннями прикусу;

важкими недугами травної системи, печінки, нирок;

грижами;

важкі хворобами шкіри;

захворюваннями кісток і суглобів, деформацією кінцівок, плоскостопістю, ампутацією кінцівки, хворобпми хребта;

захворюваннями чоловічих статевих органів;

вродженими вадами розвитку;

наслідками травм і операцій.

Однак рішення щодо придатності до мобілізації все одно ухвалює медкомісія. При цьому враховується зокрема й ступінь тяжкості хвороби. Лікарі додатково визначають, наскільки діагноз впливає на повсякденне життя людини.

Кого ще в Україні не можуть мобілізувати?