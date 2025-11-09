За станом здоров'я дехто з українців не підлягають мобілізації за станом здоров'я. Про це пише 24 Канал.

Наявність яких хвороб дає право на відстрочку?

У наказі Міністерства оборони України №402 опубліковано список хвороб, з якими мобілізувати до війська не мають права. Якщо військовозобов'язаний має одну з них та хоче оформити відстрочку, то він має пройти ВЛК й профільних лікарів.

Медики вивчають результати обстежень й дають один з чотирьох висновків:

  1. повністю непридатний до військової служби (категорія А);
  2. не може служити у бойових підрозділах, але придатний до служби в ТЦК, медичних, логістичних підрозділах, навчальних центрах тощо (категорія Б);
  3. повністю придатний (категорія В);
  4. тимчасово непридатний і потребує лікування, після чого призначається повторна комісія (категорія Г).

Хвороб, з якими не можуть призвати до війська й відправити на фронт – багато. Серед них – бактеріальні та вірусні захворювання центральної нервової системи, кишечника чи шкіри, важкі хвороби (туберкульоз, гепатити; інфекції статевої системи; ВІЛ і СНІД), онкологія з метастазами; анемія та інші хвороби крові.

Окрім цього, непридатними до служби вважаються громадяни з:

  • цукровим діабетом;
  • захворюваннями щитоподібної залози;
  • важкими психічними хвороби;
  • алкоголізмом і наркозалежністю;
  • менінгітом та енцефалітом;
  • хворобами центральної нервової системи, епілепсією з частими нападами;
  • важкими хворобами очей із сильним зниженням зору;
  • глаукомою двох очей;
  • хронічним отитом та іншими важкими захворюваннями вуха;
  • серцевою недостатністю;
  • гіпертонією другої стадії;
  • ішемічною хворобою серця;
  • гемороєм;
  • стенозом і парезом гортані;
  • хронічними хворобами легень, бронхіальною астмою;
  • тяжкими порушеннями прикусу;
  • важкими недугами травної системи, печінки, нирок;
  • грижами;
  • важкі хворобами шкіри;
  • захворюваннями кісток і суглобів, деформацією кінцівок, плоскостопістю, ампутацією кінцівки, хворобпми хребта;
  • захворюваннями чоловічих статевих органів;
  • вродженими вадами розвитку;
  • наслідками травм і операцій.

Однак рішення щодо придатності до мобілізації все одно ухвалює медкомісія. При цьому враховується зокрема й ступінь тяжкості хвороби. Лікарі додатково визначають, наскільки діагноз впливає на повсякденне життя людини.

Кого ще в Україні не можуть мобілізувати?

  • Мобілізації не підлягають всі категорії громадян, які мають відстрочку чи бронювання. Доки діють ці умови, такі військовозобов'язані звільняються від призову.

  • В Україні також заборонено мобілізувати людей, яких суд визнав обвинуваченими або засудженими за тяжкі чи корупційні злочини. Після відбуття покарання і закінчення терміну таких чоловіків моужть призвати.

  • Наявність родичів, які служать у ЗСУ, не є підставою для відстрочки або звільнення від мобілізації. Однак у випадку, коли близькі родичі загинули або зникли безвісти під час служби.