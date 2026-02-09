Водночас триває видача "пакунків тепла" там, де ситуація найскладніша. Про це повідомив президент України у відеозверненні.

Дивіться також Ситуація складна: Шмигаль розповів, що допомогло втримати енергосистему після масованих ударів

Що відомо про спецгрупи ДСНС?

Як пояснив Зеленський, Україна продовжує відновлювати критичну інфраструктуру після атак Росії. Для цього мобілізували сили громад, комунальників та енергетиків.

Окремо ДСНС продовжує допомогу по областях, а також формує додаткові спеціальні групи. Вони необхідні для швидкого відновлення електрики та опалення.

Це зведені енергетичні групи, які зможуть оперативно підключатись на додачу до вже наявних сил,

– додав президент України.

Хто ще нарощує сили?

До відновлення після ворожих атак долучені й підрозділи Укрзалізниці. Зараз працює понад 40 бригад, проте, запевнив Зеленський, їхню кількість збільшать до 60. Нафтогаз також нарощує кількість бригад. Ці сили компаній залучаються для робіт у Києві.

Водночас МВС забезпечує роботу пунктів обігріву. За словами президента, у столиці наразі діє понад 200 таких пунктів. За добу до них звернулися майже 9 тисяч людей.

Паралельно Зеленський нагадав про програму "пакунки тепла". За його даними, станом на минулий тиждень видали майже 40 тисяч таких наборів у районах, де зараз найскладніше зі світлом і теплом.

Зараз саме в Києві досі найбільш складно по більшості показників. Це стосується і електрики, і опалення,

– додав президент.

Міністр енергетики окреслив ситуацію після атак