По состоянию здоровья некоторые из украинцев не подлежат мобилизации по состоянию здоровья. Об этом пишет 24 Канал.
Наличие каких болезней дает право на отсрочку?
В приказе Министерства обороны Украины №402 опубликован список болезней, с которыми мобилизовать в армию не имеют права. Если военнообязанный имеет одну из них и хочет оформить отсрочку, то он должен пройти ВВК и профильных врачей.
Медики изучают результаты обследований и дают один из четырех выводов:
- полностью непригоден к военной службе (категория А);
- не может служить в боевых подразделениях, но пригоден к службе в ТЦК, медицинских, логистических подразделениях, учебных центрах и т.д. (категория Б);
- полностью пригоден (категория В);
- временно непригоден и нуждается в лечении, после чего назначается повторная комиссия (категория Г).
Болезней, с которыми не могут призвать в армию и отправить на фронт – много. Среди них – бактериальные и вирусные заболевания центральной нервной системы, кишечника или кожи, тяжелые болезни (туберкулез, гепатиты; инфекции половой системы; ВИЧ и СПИД), онкология с метастазами; анемия и другие болезни крови.
Кроме этого, непригодными к службе считаются граждане с:
- сахарным диабетом;
- заболеваниями щитовидной железы;
- тяжелыми психическими болезнями;
- алкоголизмом и наркозависимостью;
- менингитом и энцефалитом;
- болезнями центральной нервной системы, эпилепсией с частыми приступами;
- тяжелыми болезнями глаз с сильным снижением зрения;
- глаукомой двух глаз;
- хроническим отитом и другими тяжелыми заболеваниями уха;
- сердечной недостаточностью;
- гипертонией второй стадии;
- ишемической болезнью сердца;
- геморроем;
- стенозом и парезом гортани;
- хроническими болезнями легких, бронхиальной астмой;
- тяжелыми нарушениями прикуса;
- тяжелыми недугами пищеварительной системы, печени, почек;
- грыжами;
- тяжелыми болезнями кожи;
- заболеваниями костей и суставов, деформацией конечностей, плоскостопием, ампутацией конечности, болезнями позвоночника;
- заболеваниями мужских половых органов;
- врожденными пороками развития;
- последствиями травм и операций.
Однако решение о пригодности к мобилизации все равно принимает медкомиссия. При этом учитывается в том числе и степень тяжести болезни. Врачи дополнительно определяют, насколько диагноз влияет на повседневную жизнь человека.
Кого еще в Украине не могут мобилизовать?
Мобилизации не подлежат все категории граждан, которые имеют отсрочку или бронирование. Пока действуют эти условия, такие военнообязанные освобождаются от призыва.
В Украине также запрещено мобилизовать людей, которых суд признал обвиняемыми или осужденными за тяжкие или коррупционные преступления. После отбытия наказания и окончания срока таких мужчин моужть призвать.
Наличие родственников, которые служат в ВСУ, не является основанием для отсрочки или освобождения от мобилизации. Однако в случае, когда близкие родственники погибли или пропали без вести во время службы.