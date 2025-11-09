По состоянию здоровья некоторые из украинцев не подлежат мобилизации по состоянию здоровья. Об этом пишет 24 Канал.

К теме Мобилизация по-новому: о каких изменениях в правилах следует знать каждому украинцу

Наличие каких болезней дает право на отсрочку?

В приказе Министерства обороны Украины №402 опубликован список болезней, с которыми мобилизовать в армию не имеют права. Если военнообязанный имеет одну из них и хочет оформить отсрочку, то он должен пройти ВВК и профильных врачей.

Медики изучают результаты обследований и дают один из четырех выводов:

  1. полностью непригоден к военной службе (категория А);
  2. не может служить в боевых подразделениях, но пригоден к службе в ТЦК, медицинских, логистических подразделениях, учебных центрах и т.д. (категория Б);
  3. полностью пригоден (категория В);
  4. временно непригоден и нуждается в лечении, после чего назначается повторная комиссия (категория Г).

Болезней, с которыми не могут призвать в армию и отправить на фронт – много. Среди них – бактериальные и вирусные заболевания центральной нервной системы, кишечника или кожи, тяжелые болезни (туберкулез, гепатиты; инфекции половой системы; ВИЧ и СПИД), онкология с метастазами; анемия и другие болезни крови.

Кроме этого, непригодными к службе считаются граждане с:

  • сахарным диабетом;
  • заболеваниями щитовидной железы;
  • тяжелыми психическими болезнями;
  • алкоголизмом и наркозависимостью;
  • менингитом и энцефалитом;
  • болезнями центральной нервной системы, эпилепсией с частыми приступами;
  • тяжелыми болезнями глаз с сильным снижением зрения;
  • глаукомой двух глаз;
  • хроническим отитом и другими тяжелыми заболеваниями уха;
  • сердечной недостаточностью;
  • гипертонией второй стадии;
  • ишемической болезнью сердца;
  • геморроем;
  • стенозом и парезом гортани;
  • хроническими болезнями легких, бронхиальной астмой;
  • тяжелыми нарушениями прикуса;
  • тяжелыми недугами пищеварительной системы, печени, почек;
  • грыжами;
  • тяжелыми болезнями кожи;
  • заболеваниями костей и суставов, деформацией конечностей, плоскостопием, ампутацией конечности, болезнями позвоночника;
  • заболеваниями мужских половых органов;
  • врожденными пороками развития;
  • последствиями травм и операций.

Однако решение о пригодности к мобилизации все равно принимает медкомиссия. При этом учитывается в том числе и степень тяжести болезни. Врачи дополнительно определяют, насколько диагноз влияет на повседневную жизнь человека.

Кого еще в Украине не могут мобилизовать?

  • Мобилизации не подлежат все категории граждан, которые имеют отсрочку или бронирование. Пока действуют эти условия, такие военнообязанные освобождаются от призыва.

  • В Украине также запрещено мобилизовать людей, которых суд признал обвиняемыми или осужденными за тяжкие или коррупционные преступления. После отбытия наказания и окончания срока таких мужчин моужть призвать.

  • Наличие родственников, которые служат в ВСУ, не является основанием для отсрочки или освобождения от мобилизации. Однако в случае, когда близкие родственники погибли или пропали без вести во время службы.