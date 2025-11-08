Лиц нельзя мобилизовать в ВСУ только при наличии статуса обвиняемого или осужденного за тяжкие или коррупционные преступления. Если человек только подозревается в преступлении, запрета на мобилизацию нет, передает 24 Канал со ссылкой на адвоката Дарью Тарасенко.

Смотрите также Возможна ли мобилизация мужчин после 55 лет

Когда человека, совершившего преступление, можно мобилизовать?

Сегодня в Украине действует запрет на комплектование ВСУ и других военных формирований лицами, которые обвиняются или имеют непогашенную судимость за:

преступления против национальной безопасности Украины;

умышленное убийство двух и более лиц, или убийство с особой жестокостью, или в сочетании с изнасилованием или сексуальным насилием, или за особо тяжкие коррупционные преступления;

изнасилование и другие сексуальные насилия, домогательства несовершеннолетних;

террористические акты, нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих.

Если лицо занимало важную государственную должность и было осуждено за коррупцию или другие тяжкие преступления, закон тоже запрещает его призывать в ВСУ.

Обратите внимание! Закон не предусматривает автоматического исключения осужденных лиц с воинского учета. В то же время человека можно освободить от военной службы, если обвинительный приговор вступил в законную силу, и лицо осуждено к лишению свободы.

Что касается людей, у которых судимость погашена, то после отбытия наказания и истечения определенного срока они считаются несудимыми. Следовательно, их можно мобилизовать.

Если лицо только обвиняется, и к нему не применена мера пресечения, теоретически его тоже можно мобилизовать. Закон не предусматривает отсрочки для таких случаев.

Что известно о мобилизации осужденных в Украине?