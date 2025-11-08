В соответствии с законодательством, граждане за 55 лет, пригодные к военной службе по состоянию здоровья, подлежат мобилизации. Однако есть определенные нюансы, передает 24 Канал.
Когда мужчин после 55 лет могут мобилизовать?
На практике мужчин за 55 лет не отправляют служить в штурмовые подразделения или на передовую. Их обычно привлекают в тыловые части – на должности водителей, логистов и тому подобное.
Есть категории мужчин после 50 лет, которых не могут мобилизовать. К ним относятся лица, которые имеют бронирование, отсрочку или полное освобождение от службы, в частности те, что:
- признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- имеют инвалидность любой группы;
- воспитывают трех и более несовершеннолетних детей;
- осуществляют уход за родственниками с инвалидностью;
- другие категории, определенные законом;
- самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если второй из родителей: умер, лишен прав, пропал без вести, объявлен умершим, в тюрьме и т.д;
- являются опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями (перечень в законе), но которому не установлена инвалидность.;
- воспитывают совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- имеют ребенка до 18 лет и мужа/жену, служащих в армии;
- были лишены личной свободы в результате агрессии России;
- другие категории, предусмотренные законом.
Последние новости о мобилизации в Украине
- С 1 ноября могут потерять отсрочку граждане с некорректными данными в воинском учете, или те, у кого закончились основания для ее получения.
- Минобороны Украины утвердило новые критерии для бронирования работников предприятий, важных для национальной экономики, позволяя им получить 50% или 100% брони.
- С 1 ноября военнообязанные не могут подавать документы на отсрочку от мобилизации в ТЦК, а должны использовать приложение Резерв+ или ЦПАУ.