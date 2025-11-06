Закон о мобилизации с 1 ноября работает по-прежнему, однако теперь лицам с некорректными данными в воинском учете или неправильно оформленными документами стоит быть особенно внимательными. Кто может потерять отсрочку объясняет 24 Канал.

Кто рискует остаться без отсрочки?

Военнообязанные, у которых военно-учетные данные не обновлены или неправильно оформлены могут потерять право на отсрочку от мобилизации. Поэтому сейчас нужно внимательно проверить свои записи. Также остаться без отсрочки могут граждане, которые находятся в розыске из-за технических или бумажных ошибок в документах.

В ноябре такое право могут потерять и те, у кого закончились или исчезли основания для ее получения:

отец троих детей, который задолжал алименты на сумму, которая превышает три месячных платежа;

лица, которые ухаживали за подопечными, если те умерли или не нуждаются в постоянном уходе;

отец, который воспитывал ребенка самостоятельно, в день достижения им 18 лет.

Кому отсрочку продлят автоматически?

Начальница группы коммуникаций Хмельницкого областного ТЦК и СП Ангелина Олиферук рассказала, что сейчас система продлевает отсрочки автоматически, без обращений в ТЦК и повторных заявлений.