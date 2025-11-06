Закон про мобілізацію з 1 листопада працює як і раніше, однак тепер особам із некоректними даними у військовому обліку чи неправильно оформленими документами варто бути особливо уважними. Хто може втратити відстрочку пояснює 24 Канал.
Хто ризикує залишитись без відстрочки?
Військовозобов'язані, у яких військово-облікові дані не оновлені або неправильно оформлені можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Тож наразі потрібно уважно перевірити свої записи. Також залишитись без відстрочки можуть громадяни, які перебувають у розшуку через технічні чи паперові помилки в документах.
У листопаді таке право можуть втратити й ті, у кого закінчилися або зникли підстави для її отримання:
- батько трьох дітей, який заборгував аліменти на суму, яка перевищує три місячні платежі;
- особи, які доглядали за підопічними, якщо ті померли або не потребують постійного догляду;
- батько, який виховував дитину самостійно, у день досягнення нею 18 років.
Кому відстрочку продовжать автоматично?
Начальниця групи комунікацій Хмельницького обласного ТЦК та СП Ангеліна Оліферук розповіла, що наразі система продовжує відстрочки автоматично, без звернень в ТЦК та повторних заяв.
Це стосується тих, хто тимчасово непридатний до служби, хто доглядає за батьками з інвалідністю або у кого чоловік чи дружина має інвалідність.
Також це стосується безпосередньо осіб з інвалідністю.
Батьки трьох і більше дітей до 18 років, або батьки дітей із інвалідністю отримають відстрочку.
Крім того, автоматично відстрочку продовжать особам, чиї родичі загинули чи зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану, родичам Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
Студентам денної чи дуальної форми, докторантам, інтернам, науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам також продовжать відстрочку автоматично.