Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Читайте також Чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного, якщо близький родич служить у ЗСУ

Чи продовжується відстрочка автоматично?

Начальниця групи комунікацій Хмельницького обласного ТЦК та СП Ангеліна Оліферук розповіла про нові правила оформлення відстрочки.

За її словами, якщо всі дані вже є в реєстрах, система продовжить відстрочку автоматично – без повторних заяв і черг у ТЦК. Зокрема, це стосується:

людей з інвалідністю;

тих, хто тимчасово непридатний до служби;

тих, хто доглядає за батьком чи матір'ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);

тих, у кого дружина чи чоловік мають I чи II групу інвалідності;

батьків трьох і більше дітей до 18 років;

батьків дітей з інвалідністю до 18 років та повнолітніх дітей з I чи II групами інвалідності;

тих, чиї родичі загинули чи зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичів Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

студентів денної чи дуальної форми, докторантів, інтернів, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які викладають і працюють за основним місцем не менше як на 0,75 ставки;

тих, у кого чоловік чи дружина служить у Збройних силах України, а вони виховують дитину до 18 років;

тих, кого було незаконно позбавлено волі через агресію Росії, військових, звільнених з полону.

Хто може оформити відстрочку онлайн?

Наразі в застосунку Резерв+ доступні дев'ять типів відстрочок.

Її можуть оформити: люди з інвалідністю; ті, хто тимчасово непридатний до служби; батьки, у яких три й більше дітей до 18 років, у кого є дитини з інвалідністю до 18 років, є повнолітня дитина з інвалідністю I або II групи; ті, у кого дружина чи чоловік мають I чи II групу інвалідності; ті, у кого чоловік чи дружина служить у ЗСУ, а вони виховують дитину до 18 років; студенти денної чи дуальної форми, докторанти, інтерни, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менше як на 0,75 ставки.

Відомо, що зараз також тестують ще два типи відстрочок, які можна буде оформити онлайн. Йдеться про тих, хто доглядає за батьком чи матір'ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини), та тих, хто самостійно виховує дитину до 18 років.

Що змінюється в процесі мобілізації?