Продолжается ли отсрочка автоматически?

Начальница группы коммуникаций Хмельницкого областного ТЦК и СП Ангелина Олиферук рассказала о новых правилах оформления отсрочки.

По ее словам, если все данные уже есть в реестрах, система продлит отсрочку автоматически – без повторных заявлений и очередей в ТЦК. В частности, это касается:

людей с инвалидностью;

тех, кто временно непригоден к службе;

тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);

тех, у кого жена или муж имеют I или II группу инвалидности;

родителей трех и более детей до 18 лет;

родителей детей с инвалидностью до 18 лет и совершеннолетних детей с I или II группами инвалидности;

тех, чьи родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственников Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

студентов дневной или дуальной формы, докторантов, интернов, научных, научно-педагогических и педагогических работников, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

тех, у кого муж или жена служит в Вооруженных силах Украины, а они воспитывают ребенка до 18 лет;

тех, кого было незаконно лишены свободы из-за агрессии России, военных, освобожденных из плена.

Кто может оформить отсрочку онлайн?

Сейчас в приложении Резерв+ доступны девять типов отсрочек.

Ее могут оформить: люди с инвалидностью; те, кто временно непригоден к службе; родители, у которых три и более детей до 18 лет, у кого есть ребенок с инвалидностью до 18 лет, есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы; те, у кого жена или муж имеют I или II группу инвалидности; те, у кого муж или жена служит в ВСУ, а они воспитывают ребенка до 18 лет; студенты дневной или дуальной формы, докторанты, интерны, научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Известно, что сейчас также тестируют еще два типа отсрочек, которые можно будет оформить онлайн. Речь идет о тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены), и тех, кто самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет.

