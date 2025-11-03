Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
Что известно о новых контрактах для ВСУ?
Глава оборонного ведомства подчеркнул: основное, что предусматривают новые контракты, – это четкие сроки службы.
Главная новация – это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2 – 5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта,
– сообщил Шмыгаль.
Он заверил, что после принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы. То есть и те, кто уже является частью войска, и те, кто присоединятся к армии в будущем.
Что предусматривают новые контракты для ВСУ / Инфографика МО
Сейчас же министерство обороны, по поручению Зеленского, начало подготовку этих новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство. В планах – увеличить ежемесячные выплаты, ввести бонусы за подписание, расширить социальный пакет.
Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты – это о справедливости и предсказуемости. Работаем с правительством, министерством финансов и партнерами, и в ближайшее время анонсируем все дополнительные детали. Благодарны всем защитникам и защитницам, которые борются ради Украины и будущего,
– завершил министр.
Обратите внимание! Во время действия военного положения для лиц, которые принимаются на военную службу по контракту, срок военной службы устанавливается на время до объявления решения о демобилизации. Для военнослужащих, у которых во время действия военного положения закончился срок военной службы по контракту, военная служба продолжается сверх установленных сроков до объявления решения о демобилизации.
Что говорил Зеленский о новых контрактах?
Президент впервые сказал о том, что в Украине появятся новые контракты для военных. Государство хочет, чтобы армия не уменьшалась, поэтому ищет, что можно предложить людям, которые захотят остаться в армии после войны или прекращения огня.
Также прозвучали слова о контрактной армии. "Что касается контрактов – это будет касаться контрактной армии. Мы бы очень хотели, чтобы многие люди, которые получили навыки во время войны, героические лица (те, кто захочет остаться в армии), с мобилизационного статуса смогли перейти на контракт", – высказался гарант.
Зеленский тоже сказал, что есть хорошие сигналы о повышении заработной платы военным. Впрочем, он не указал, касается ли это тех, кто служит сейчас.
Сколько будут получать контрактники "по-новому" – тоже неизвестно. Президент назвал суммы справедливыми, но отказался обнародовать их. Ведь сначала следует получить обеспечение для таких выплат.