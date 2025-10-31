Исполнительный директор объединения частных производителей вооружения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко в эфире 24 Канала рассказала, как государство контролирует экспорт оружия. Она объяснила, какие правила помогут избежать рисков и укрепить доверие союзников.

Украина должна сохранить прозрачную систему контроля за экспортом оружия

В Украине действует Государственная служба экспортного контроля и специальная правительственная комиссия, которые выдают разрешения и следят за соответствием соглашений международному праву. Такая рамка нужна для упорядочения экспорта и выполнения взятых обязательств.

Чтобы это обеспечить, очень важно, чтобы в сделках не было коммерческого посредника. Частный сектор должен иметь возможность напрямую работать с государствами – партнерами. Монополизация доступа к рынкам может пошатнуть доверие Европы к Украине,

– отметила Екатерина Михалко.

Прямые контракты упрощают проверки конечного пользователя и контроль цепи поставок. Они уменьшают коррупционные риски и делают невозможным размывание ответственности. Равные правила для частных компаний делают отрасль прогнозируемой для партнеров.

Как обезопасить украинское оружие от попадания в Россию

Украинская оборонная промышленность все активнее выходит на рынки Европейского Союза. Однако главным условием сотрудничества остается контроль безопасности и прозрачность конечных пользователей вооружения. Эти аспекты проверяет Межведомственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, в которую входят СБУ, СНБО и другие структуры, обладающие разведывательными данными.

Эти риски проверяются комиссией, в которую входят СБУ, СНБО и другие органы. Если речь идет о Европейском Союзе, у меня нет сомнений, что это безопасно для украинской отрасли. Мы полностью доверяем странам ЕС,

– объяснила исполнительный директор "Технологических сил Украины".

Одним из ключевых рисков в сфере экспорта является возможность повторной перепродажи технологий или их использование третьими странами. Чтобы этого избежать, Украина придерживается международных стандартов контроля конечного пользователя и постоянно совершенствует систему проверок. Партнеры, и собственно сама Украина, должны быть уверены, что ни один элемент вооружения не окажется в руках государства-агрессора.

