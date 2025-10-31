Одними из основных целей Сил обороны были именно вражеские НПЗ. Об этом Василий Малюк рассказал во время брифинга в пятницу, 31 октября, передает 24 Канал.
К теме ВМС ударили "Нептунами" по Орловской ТЭЦ и элекроподстанции Новобрянска
Как удары Сил обороны уничтожают нефтеперерабатывающую отрасль страны-агрессора?
По словам Малюка, атаки, осуществленные в сентябре – октябре 2025 года, серьезно повлияли на добычу и поставки нефтепродуктов в России. Так, в течение последних месяцев удалось осуществить более 160 точных ударов.
В результате поражения ключевых НПЗ нефтедобыча страны упала почти на 90%, а дефицит топлива превысил 20%.
Если брать статистику за сентябрь – октябрь этого года, это 20 объектов. Среди них 6 нефтеперерабатывающих заводов, 2 нефтетерминала, 3 нефтебазы и 9 нефтеперекачивающих станций,
– отчитался руководитель Службы безопасности.
Кроме того, Малюк добавил, что эти атаки привели к простою 37% мощностей нефтеперерабатывающих заводов, дефицита топлива в 57 регионах России и запрета экспорта бензина до конца года.
Это, по его словам, ставит под серьезное давление логистические и экономические возможности оккупанта.
Кстати, Василий Малюк также проинформировал, что благодаря эффективным действиям украинских защитников с начала 2025 года удалось уничтожить 48% вражеских ЗРК "Панцирь".
Последние удары украинских сил по НПЗ России
В ночь на 29 октября Силы обороны Украины нанесли серию ударов по энергетической инфраструктуре России, тогда под огнем оказались два нефтеперерабатывающих завода в Ульяновской области и республике Марий Элты, а также газоперерабатывающий объект в городе Буденновск.
Пожары также вспыхнули на Марийском НПЗ в селе Табашино, одном из крупнейших предприятий региона, способном перерабатывать более 1,6 миллиона тонн нефти ежегодно. Этот объект расположен более чем в тысяче километров от украинской границы.
Кроме того, местные жители сообщали о взрывах на химическом предприятии "Ставролен" в Ставропольском крае.