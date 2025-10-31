Об этом на брифинге 31 октября рассказал председатель СБУ Василий Малюк, передает 24 Канал.
Читайте также Новые дорогостоящие потери: Украина уничтожила новейший "БУК-М3" и поразила РЛС "НЕБО-У" в России
Сколько вражеских "Панцирей" уничтожили украинские оборонцы в 2025 году?
Руководитель Службы Безопасности признает, что у противника очень мощная противовоздушная оборона, и именно комплекс "Панцирь" лучше всего противодействует нашим дальнобойным беспилотникам.
Впрочем, даже такие действенные и дорогостоящие военные установки удается уничтожать украинским военным.
С начала 2025 года по сегодняшний день мы уничтожили 48% процентов "Панцирей". Это сегодня приоритет,
– подчеркнул Василий Малюк.
Справочно:
ЗРК "Панцирь" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) наземного базирования, предназначен для ближнего прикрытия объектов от воздушных атак, таких как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и БпЛА.
Председатель СБУ отметил, что россияне производят примерно 30 таких установок в год, но темпы их уничтожения существенно превышают объемы производства.
К слову, недавно дроны СБУ поразили ЗРК "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС в оккупированном Крыму.
Российская техника пылает от атак Украины: последние новости
Во время брифинга 31 октября стало известно, что позапрошлым летом Украина успешно уничтожила один из трех российских комплексов "Орешник" на полигоне Капустин Яр.
Операцию совместно провели СБУ, ГУР и ВСУ. Председатель СБУ Василий Малюк отметил, что это была тщательно спланированная и результативная спецоперация. По имеющимся данным, в России осталось до шести ракет "Орешника", а сам комплекс могут попытаться разместить в Беларуси.
Кроме того, Силы спецопераций совместно с движением "Черная искра" в сентябре вывели из строя ключевые элементы российской ПВО в Ростовской области. Тогда были уничтожены ЗРК "Бук-М3" и радиолокационная станция "Небо-У", каждая из которых стоит сотни миллионов долларов.