Об этом на брифинге 31 октября рассказал председатель СБУ Василий Малюк, передает 24 Канал.

Сколько вражеских "Панцирей" уничтожили украинские оборонцы в 2025 году?

Руководитель Службы Безопасности признает, что у противника очень мощная противовоздушная оборона, и именно комплекс "Панцирь" лучше всего противодействует нашим дальнобойным беспилотникам.

Впрочем, даже такие действенные и дорогостоящие военные установки удается уничтожать украинским военным.

С начала 2025 года по сегодняшний день мы уничтожили 48% процентов "Панцирей". Это сегодня приоритет,

– подчеркнул Василий Малюк.

Справочно: ЗРК "Панцирь" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) наземного базирования, предназначен для ближнего прикрытия объектов от воздушных атак, таких как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и БпЛА.

Председатель СБУ отметил, что россияне производят примерно 30 таких установок в год, но темпы их уничтожения существенно превышают объемы производства.

К слову, недавно дроны СБУ поразили ЗРК "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС в оккупированном Крыму.

